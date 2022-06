La portaveu del Govern, sobre la polèmica de l'escot: «No em feia sentir incòmoda»

La portaveu del Govern,ha sortit al pas de la polèmica per l'que duia en una entrevista a Els Matins i que, des del programa, se li va tapar. "", ha dit en una carta feta pública aquest dijous. Alhora, també ha dit que no es va sentir censurada quan, en ple directe, tècnics del programa va entrar a recol·locar-li l'escot. "No vaig entendre què passava perquè estava concentrada en intentar fer balanç del primer any com a portaveu", ha dit Plaja.Des d'Els Matins van justificar la decisió perquè van interpretar que Plajadurant l'entrevista. A través de Twitter diverses periodistes van carregar contra la decisió del programa.Plaja ha denunciat laque pateixen les dones i ha exigit deixar d'opinar de l'escot de la portaveu del Govern i de qualsevol altra persona si no ho ha demanat. "Els comentaris no desitjats sobre els nostres cossos, els pits, el pes, la talla de pantalons, el cul, el color de les ungles... Ens avergonyeixen, ens incomoden", remarca. En aquest sentit, ha deixat clar que les dones s'han de poder vestir com volen sense demanar permís ni esperar opinió.: ja no val justificar que els comentaris són ben intencionats o que no havíem previst que poguessin ofendre", rebla la portaveu, que lamenta que a dia d'avui encara generi rebombori que una dona porti escot.

