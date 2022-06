Divendres, el pitjor dia de l'onada de calor: tot el país, en perill

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per onada de calor ⚠



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor

➡ Grau de perill màx. 6/6 pic.twitter.com/EuQx9BNmyD — Meteocat (@meteocat) June 16, 2022

Dos dies que passen segur, a la història meteo del país. Ahir, 15 de juny, 32 observatoris van arribar als 40 graus. Avui es desboca l'extensió de la calor fins al prelitoral i tot el prepirineu. Demà, pitjor, toquem sostre!! @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/DMKM7z2xMs — MeteoMauri (@MeteoMauri) June 16, 2022

Divendres serà el pitjor dia de l'que ha afectat tot el país durant aquesta setmana. Tot el país es manté en perill màxim per les altes temperatures i, de fet, la majoria del territori ho fa en el grau més alt. La situació és tan extrema que les úniques comarques que no es troben en perill alt són el, el, eli el, que ho fan en moderat. La resta, es troben en perill alt o molt alt.Tant la temperatura mínima com la màxima serà lleugerament més alta respecte d'aquest dijous. Els valors més elevats arribaran als 41 °C a la Conca de Tremp i puntualment per sobre al Pla de Lleida i extrem nord de les Terres de l'Ebre. A la resta de l'interior es mouran entre 35 i 39 °C. Tot plegat mentre els incendis colpegen Catalunya en una nova jornada de calor sufocant.Totes les previsions de temperatures han quedat esmicolades -la predicció anterior assenyalava que a partir de dimecres baixarien les temperatures, un fet que no ha passat- i els termòmetres han marcat mínimes molt altes aquest dijous. El llindar dels 40 °C ja es va superar aquesta mateixa setmana, arribant traspassar la barrera dels 43 °C , però aquest dijous s'ha tornat a superar, amb màximes del país a(42,1 °C),(41,9 °C),(41,9 °C) i(41,3 °C) i(41,2 °C).L'onada de calor va suposar quedurant el dia. Tal com indica el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri, aquestes xifres rècord es poden veure superades només 24 hores després. Amb l'indicador de les temperatures mínimes que ha enregistrat avui el país, la calor serà pràcticament insuportable. Sense anar més lluny,-concretament al barri del Raval-, s'ha llevat amb una temperatura mínima de. La més alta de tot el país a primera hora ha estat Montserrat, amb 28 °C.Aquesta calor insuportable arrasa tot Catalunya des de l'inici d'aquesta setmana. La previsió inicial era que a partir de dimecres els termòmetres començarien a baixar, encara que les xifres de temperatura es mantindrien a l'alça en comparació en altres anys. Doncs no. Les altes temperatures seguiran en augment fins divendres, arribant a certes zones del país aEl país afronta jornades molt complicades arreu del territori, amb diversos focs declarats a les zones de la. El més destacat és el d'Artesa de Segre, on treballen desenes de dotacions dels Bombers de la Generalitat. En aquest escenari, el país afronta un rècord d'altes temperatures per aquestes dates de juny demanen a tota la població que segueixi les recomanacions: tant per evitar incendis com

