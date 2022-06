ERC ratifica la tria de Jaume Graells com a candidat a l'Hospitalet de Llobregat

serà el candidat d'a l'en les eleccions municipals del 2023, tal com va avançar a finals de maig NacióDigital . Així ho ha ratificat l'assemblea local dels republicans amb un 91% dels vots, després que l'executiva del partit a la ciutat el va proposar com a. Graells, que va estripar el carnet del PSC decebut per l"actitud passiva" de la cúpula socialista davant la investigació del cas del, va ser el regidor que va denunciar lescomeses per companys de l'equip de govern dea l'ens esportiu. Amb el seu fitxatge, ERC s'assegura un cap de cartell amb projecció a la ciutat per pugnar amb l'alcaldessa en el duel electoral de la primavera que ve. Graells acumulava una llarga trajectòria com afins que va deixar l'Ajuntament aquesta primavera.El ja candidat ha agraït aquest dijous latant de l'executiva local d'ERC com de la militància republicana. En la seva intervenció a l'assemblea, ha cridat les bases a "" per fer possible un "" a l'Hospitalet. Graells ha volgut subratllar la feina del seu predecessor,, per la "feina feta" en "moments complicats".L'exregidor del PSC se suma al projecte municipalista dels republicans després que el partit presidit perhagi avalat la candidatura d'Ernest Maragall a Barcelona . A l'àrea metropolitana, ERC també té la intenció de jugar la carta decom a cap de llista a Santa Coloma de Gramenet, tal com havia documentat aquest diari . L'estratègia republicana és que Rufián sigui la cara del partit al cinturó metropolità, on ERC aspira a esgarrapar vots al PSC, el seua les municipals del 2019.En una entrevista publicada en aquest diari a principis de juny, Graells va plantejar que, amb el seu fitxatge pels republicans, pretenia confegir una candidatura "" en què pogués mantenir la seva "". "Tenim una proposta de govern que parteix de la suma de voluntats i la pluralitat", explicava el ja candidat republicà a l'Hospitalet de Llobregat. En la sortida del PSC, l'exregidor va assenyalar ladavant els indicis de presumpta corrupció en la gestió del Consell Esportiu. "No puc militar a un partit que, davant la, castiga el denunciant", va escriure en una nota pública, en la qual també lamentava que, davant la denúncia dels fets, des del partit es donés "" a la versió dels "qui havien comès les irregularitats" mentre a ell se'l "condemnava a".En la causa del Consell Esportiu, en fase d'instrucció i en la qual està imputada Marín, també hi figuren com investigats dos exregidors socialistes,. Tot i que l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona és en el focus de la polèmica, la Fiscalia ha demanat arxivar les acusacions de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte . Alcázar i Plaza estan acusats de presumptes delictes de falsedat documental i malversació.

