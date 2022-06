Mor un motorista en un accident a la ronda de Dalt de Barcelona

Un home de 42 anys haaquest dijous ende trànsit al quilòmetre 6,8 de lade, en. Els fets han tingut lloc cap a les quatre de la matinada, quan l'home hauria perdut el control de la motocicleta que conduïa i ha xocat contra el separador de la via.Fins al lloc dels fets s'han traslladat dotacions de la(UIPA) de lai del. A més, l'Ajuntament també ha activat el servei de suport psicològic del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre els familiars de la víctima.És l'onzenaen sinistre de trànsit a la ciutat aquest any, deu de les quals motoristes. El consistori lamenta la seva mort, trasllada ela la família i amistats, i reafirma el seu compromís per continuar treballant per reduir lesen els accidents de trànsit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor