Paula Bonet suspèn les activitats públiques per l'alliberament de l'home que l'assetjava

La pintora i escriptoraha anunciat que limitarà les seves activitats públiques per l’alliberament de l’home que l’. “Pocs dies abans de la celebració del judici ha sortit enl’home que m’ha estat assetjant, motiu pel qual per preservar la meva seguretat, he de limitar la meva presència pública tal com m’han aconsellat”, ha escrit en un missatge a Instagram.La pintora ha suspès la presentació dea la llibreria madrilenya Tipos Infames i una xerrada dissabte a. Sí, en canvi, ha afegit, es manté l’espectacle Quema la memoria també a Balaguer. Així mateix, ha agraït l’estima i la cura que està rebent dels seus amics, família, parella, editorial i advocada. Bonet ha publicat un vídeo en el qual llegeix un fragment de Los diarios de la anguila que parla, precisament, ha dit, de “la posició de la dona-objecte en l’espai públic”.La pintora va anunciar el passat 13 d’octubre a través de la xarxa socialque la persona que l'assetjava "ha ingressat a la". En un fil a la popular xarxa social l'artista afirmava que la situació que ha viscut, "al contrari del que esperen les persones que imposen la seva presència a altres", li ha donat "força" per seguir denunciant, amb la seva obra, "les violències que s'exerceixen" sobre les dones. "Serveixi la mevaper parlar per tantes que no ho poden fer", va afegir.

