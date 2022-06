Barcelona acollirà un dels cinc ordinadors més potents del món

Laha adjudicat el contracte delde primer nivell. Aquest dijous, l'Empresa Comuna d'Informàtica d'Alt Rendiment Europea () ha anunciat que(Atos) ha guanyat la licitació. El nou ordinador estarà ubicat al(BSC) i serà accessible per als investigadors i empreses europeus el 2023.Tindrà capacitat per processar almenys-205.000 bilions de càlculs per segon-, cosa que el situa entre els cinc primers supercomputadors d'arreu del món. El nou contracte suposa una inversió de més de 151 milions d'euros per adquirir i mantenir el sistema, dels quals el 50% prové de lai la resta d'un consorci encapçalat perLes xifres que aporta elindiquen que el superordinador tindrà un rendiment màxim de 314 petaflops -314.000 bilions de càlculs per segon-, més ded'emmagatzematge i 400 petabytes d'arxiu actiu. El BSC també indica que tindrà una alta eficiència energètica, i que utilitzarài tecnologies de reutilització de calor. L'ordinador suposarà, afegeix la mateixa font, "un pas més cap a les capacitats exaescala", la propera frontera de la supercomputació., director del BSC, ha assegurat que l'adquisició del MareNostrum 5 permetrà avenços científics que "canviaran el món". L'entitat s'ha compromès, a més, a desenvolupareuropeu perquè es pugui utilitzar en les generacions futures de supercomputadores "i així contribuir a aconseguir la sobirania tecnològica per als estats membres de la Unió Europea".La màquina es dedicarà a reforçar la investigació mèdica europea mitjançant la recerca farmacològica, el desenvolupament dei la simulació de propagació de virus, així com la intel·ligència artificial i les aplicacions de tractament de dades massives. També contribuirà a d'altres aplicacions tradicionals de la supercomputació, com ara la recerca climàtica, l', la ciència dels materials i les ciències de la terra.La potència de càlcul del MareNostrum 5 complementarà la dels altres supercomputadors de l'EuroHPC, el Discoverer, a; el MeluXina, a; el Vega, a; el Karolina, a, i, des d'aquest dilluns 13 de juny, també el Lumi, a. A més, s'estan desenvolupant dos supercomputadors més, el Leonardo, a, i el Deucalion, aA començaments de setmana, l'EuroHPC va anunciar cinc noves ubicacions de la nova generació de supercomputadors europeus: a. Les seus estaran connectades i disponibles per donar servei a un ampli ventall d'usuaris europeus de la comunitat científica així com a les empreses, en particular les pimes, i el sector públic d'arreu de la UE i els països participants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor