Els incendis de Catalunya es veuen des dels satèl·lits de la NASA

Els incendis castiguen el territori català. En les últimes 48 hores, més de 400 efectius dels Bombers combaten les flames en quatre punts de Catalunya en un dels episodis més complicats de la història dels serveis d'emergències del país: altes temperatures, tempestes amb llampecs, esclafits i vegetació molt seca., i complicada a bona part del país. La rellevància dels focs ha posat tot Catalunya en alerta i, fins i tot, els incendis, per la seva grandària,Elés un servei ofert i produït per la NASA a partir de les dades recollides pels. La informació captada és tractada de forma molt ràpida i posada a disposició pública en poques hores. Amb tot això podem conèixer d'una manera força objectiva el lloc aproximat on s'ha produït un punt de foc i la seva magnitud. Podríem dir que és el Google Maps dels incendis arreu del món.El Sistema d'Informació sobre Incendis per a la Gestió de Recursos () de la NASA distribueix dades d'incendis actius en, dins de les 3 hores posteriors a l'observació satelital de l'Espectroradiòmetre d'Imatges de Resolució Moderada (MODIS) i del(VIIRS). En el cas de l'incendi de Castellar de la Ribera, al Solsonès, en podem apreciar l'extensió, i el gran nombre de petits fòcus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor