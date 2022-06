Berga retalla els concerts de Patum per adaptar-se a la sentència d'un jutge

Nou horari dels concerts de dijous de Patum Foto: Ajuntament de Berga

L'Ajuntament de Berga ha anunciat quea la plaça Cim d'Estela fins a la 1 de la matinada per donar compliment a les mesures cautelars dictades per un jutge, que obliguen a reduir l'horari previst de les barraques de Patum i l'emissió acústica als 80 decibels. L'altra opció era suspendre'ls.La sentència arriba després que, la residència de gent gran situada a l'entorn de la plaça Cim d'Estela, hagi denunciat el consistori pel soroll dels concerts en aquest emplaçament que podrien afectar de manera "perjudicial" el centre L'alcaldeha assegurat que Berga celebrarà els concerts de Patum programats per aquest dijous, divendres i dissabte de Corpus. En aquest sentit, s'està treballallant en la retirada de les mesures cautelars aplicades pel jutge que obliguen a suspendre els concerts o escurçar-los fins a la 1 de la matinada, com a màxim. En aquest procés també s'hi ha implicat el, que estudia les vies per revertir les mesures.La readaptació de l'horari obliga a suspendre l'actuació de, prevista per a les 2.45 hores de la matinada. El grupno pateix canvis. Sí que ho fa, que començarà a les 20 hores en comptes de les 21.30 hores;, que ho farà a les 22 hores en comptes de les 23 hores, i, que passarà de les 00.45 hores a les 23.30 hores.El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona va emetre unaaquest dimecres a la tarda, que ordena suspendre la realització dels concerts de Patum programats a la Plaça Cim d'Estela entre dijous, divendres i dissabte de Corpus. Tanmateix, obre la porta a celebrar-los si s'escurcen com a màxim fins a la 1 de la matinada amb un limitador acústic de 80 decibels.La decisió s'ha près després que, la residència de gent gran situada a la plaça Cim d'Estela, hagi demanat la mesura cautelaríssima de suspendre les barraques de Patum atenint-se aque aconsellava un canvi d'ubicació pels "perjudicis" que podrien provocar les emissions sonores.A banda, hi ha un informe encarregat pel propi Ajuntament a l'empresaque també desaconsella situar els concerts a la plaça Cim d'Estela per l'elevada emissió sonora que s'emet contra la façana de la residència, de. La llei estableix un màxim de 80.La regidoria de Patum i la de Joventut van explicar en un primer moment aque la sentència els havia arribat a mitja tarda i que, des de llavors, "estan treballant per trobar solucions". El consistori assegura que anteriorment s’havia informat els veïns de la zona, l'Hospital de Berga i la residència, i que ho havien rebut de manera "propositiva i favorable". Els regidors desconeixien la denúncia i s’han mostrat sorpresos amb la maniobra i la sentència d’última hora.És la primera vegada a la història que l'Ajuntament de Berga organitza unes barraques de Patum amb actuacions de 15 grups musicals de renom d'arreu dels Països Catalans durant 3 dies. Entre els més sonats, destaca Brams, Smoking Souls, Doctor Prats o la Fúmiga, entre altres. Concretament, la programació preveia espectacles musicals dijous, de les 21.30 hores a les 4.15 hores; divendres, de les 22 hores a les 4.15 hores, i dissabte, de les 21.30 hores a les 5.45 hores.

