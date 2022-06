Entitats civils demanen al govern espanyol que participi a la cimera contra les armes nuclears

Altres notícies que et poden interessar

han reclamat aquest dijous alque participi en la propera cimera delque tindrà lloc del 21 al 23 de juny a Viena. Serà, de fet, la primera reunió dels estats signants, ja que el tractat va entrar en vigor l'any passat.En un acte al Col·legi de Periodistes, han intervingut, presidenta de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF-Espanya);, membre de la Coordinadora d'ONG per al desenvolupament;del Centre Delàs per la Pau;, president de la xarxa Lafede.cat, que aplega 125 organitzacions que treballen per la justícia global;, de Greenpeace Espanya, i, presidenta de FundiPau., nom de referència dels moviments per la pau, ha moderat l'acte.Les entitats han demanat al govern espanyol que assisteixi a Viena en qualitat d'estat observador. D'aquesta manera faria com altres estats, com, que hi assistiran. Els ponents han destacat la transcendència que suposa el Tractat, i més en un context com el de la. Des de l'inici del conflicte, el president de Rússia,, ha recordat el potencial nuclear del seu país en cas que la seva acció fos contestada per la comunitat internacional.La invasió de Rússia ha tornat a posar damunt la taula l'amenaça real que suposen les armes nuclears. Els representants de les organitzacions pacifistes han insistit en el perill que el conflicte suposa. Les dades del SIPRI, l'Institut d'Estudis per la Pau d'Estocolm, publicades aquest dilluns, alerten que, que els països tenidors inverteixen en la seva modernització i que tot fa preveure que en els propers anys els arsenals nuclears creixeran per primera vegada des de la. Segons la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears (ICAN), l'any 2021, els nou països amb armament nuclear van gastar 82.400 milions de dòlars en armes nuclears, més de 156.000 dòlars per minut.han donat el seu suport a la crida feta per FundiPau per aconseguir. Entre els signants hi ha filòsofs com Santiago Alba, Josep Ramoneda i Marina Garcés, el politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca, els periodistes Rosa Calaf i Rafael Vilasanjuan, l'escriptora Emma Rivarola, el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, l'exministre Joan Majó, i els rectors de la UB, Joan Guàrdia, i Oriol Amat, de la UPF.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor