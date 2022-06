Luz Guilarte serà la candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona

Com ja es preveia, l'actual regidora dea l'Ajuntament de Barcelonaserà la candidata del partit taronja a les eleccions municipals del 2023. Així ho ha anunciat el líder del partit a Catalunya,, acompanyat de la mateixa Guilarte i de dirigents de la formació. Carrizosa ha remarcat que la decisió es va prendre al comitè de direcció del partit per unanimitat. Carrizosa ha remarcat que el grup de Cs a l'Ajuntament, amb Guilarte al capdavant, ha estat "la verdadera alternativa i oposició" a l'alcaldessa,La decisió era esperada. Com ja vam informar, el nom de Guilarte era el vist amb més consens dins de Ciutadans, que només fa tres anys va concórrer a les eleccions en coalició amb Barcelona pel Canvi, deque va ser el cap de cartell i obtingué sis escons. En aquest temps, han passat moltes coses, començant per ladel grup el mateix dia de la constitució del consistori, un fet que deu tenir pocw precedents. Valls va facilitar la investidura de Colau i va constituir un grup propi amb la regidoraMés endavant, la també regidorava abandonar Ciutadans, afegint-se al llistat llarg de dirigents de partit d'que han anat abandonant la formació. Actualment, el grup de Ciutadans disposa de tres regidors a Barcelona: Guilarte,, qui ja ha anunciat que deixarà en breu el consistori.Per la seva banda, Guilarte ha aprofitat la seva presentació per subratllar espai propi i, quant a política futura de pactes, ha descartat pactar amb, la nova marca d'Eva Parera. "Mai podríem estar en un acord en aquest sentit, són gent que ha fet Colau alcaldessa", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor