El 90% del perímetre de l'incendi de Corbera d'Ebre està estabilitzat

El 90% del perímetre de l'deestà estabilitzat. Elscontinuen concentrats en el cap actiu del foc, que s'ha deixat cremar i es vol confinar abans que arribi a la carretera TV-7333 de la. Hi treballen ara 47 dotacions terrestres i dues d'aèries. El cap de la regió d'Emergències de les, ha apuntat que cal superar "el risc diari", des del migdia fins al vespre, quan el garbí pot revifar els punts calents. "Som optimistes, però fins que no passi no donarem el foc per estabilitzat", ha afegit. El cap d'Emergències ha insistit que "no es poden permetre" que revifi, però treballaran "amb els mínims recursos per mantenir els nivells de seguretat" i poder enviar reforços a la resta d'incendis.Expósito ha concretat que el 10% que queda actiu està dins "uns eixos de confinament" que a curt termini "no preocupen". "Entre la carretera dei el foc hi ha una franja de conreus i som optimistes", ha detallat. Per tant, confien que el foc no s'estengui fins més enllà de la, si bé els preocupa que el vent pugui causar salts de les flames. Aquest dimecres en van detectar de fins a. Amb tot, no donaran l'incendi per estabilitzat fins que no acabi "el període de risc", que s'allargarà fins a les vuit del vespre, a causa del vent.

