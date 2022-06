La Xina afirma haver detectat senyals d'extraterrestres... i després ho esborra

Per uns breus instants, el món va contenir la respiració creient que ja tenia la confirmació definitiva de l'existència d'extraterrestres. Totes les teories de ciència-ficció, dels experts, astrònoms, científics i altres conspiranoics van ser reals per uns instants... i es van esfumar en molt pocs minuts., mitjà oficial del Ministeri de Ciència i Tecnologia de la Xina, va publicar un article en que s'explicava que un grup de científics havia detectat "uns senyals electromagnètics sospitosos" que, per les seves característiques i elements, "eren artificials". És a dir, dit d'una manera més clara,La rellevància de l'article va ser enorme., xarxa social predominant a la Xina, es va omplir de notícies i la investigació es va convertir ràpidament en tendència. Diversos mitjans de comunicació, també oficials de l'administració xinesa, van fer-se ressò de la notícia i van contribuir a crear una alarma general a les xarxes socials del gegant asiàtic. Abans que saltés als, la pàgina oficial va ser eliminada sense cap mena d'explicació. El problema, a més, pot haver estat una interpretació esbiaixada de la informació.Els mitjans xinesos que van poder tenir accés a aquest informe, almenys al publicat a la revista científica, han assegurat que el text apuntava a "la possibilitat que el senyal fos alguna mena d'interferència radiofònica en freqüència molt alta, i que cal confirmar-ho o descartar-ho, i això obre la porta a tota mena d'interpretacions". Aquestes paraules són atribuïdes a, científic en cap de l'equip d'investigadors de la Universitat de Pequín, l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Acadèmia Xinesa de Ciències i la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Encapçala un departament molt concret: el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor