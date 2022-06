Daniel Vosseler: «El bonisme s'ha acabat, farem un desplegament de seguretat mai vist a Barcelona»

"Barcelona no se'n sortirà si no arregla el problema de l'habitatge"

Daniel Vosseler ressalta la importància de les eleccions de 2023: "Barcelona triarà entre populisme i decadència o progrés i gestió". Foto: Adrià Costa

"Defensem la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats, les polítiques d'esforç, els valors i els principis d'eficiència"

"Soc el candidat 'anti-Colau'"

Daniel Vosseler avisa que sense arreglar el problema de l'habitatge Barcelona "està perduda". Foto: Adrià Costa

"El turisme de luxe ha deixat de venir a Barcelona i això és catastròfic"

Daniel Vosseler considera que el turisme de luxe ha deixat de venir i això és "catastròfic". Foto: Adrià Costa

"Se'ns han instal·lat aquí una quantitat ingent de màfies que venen a delinquir Barcelona"

"Amb nosaltres s'acabarà el turisme de borratxera; volem turisme de qualitat"

Daniel Vosseler afirma que l'actual govern de Barcelona ha llançat un "atac" al vehicle privat. Foto: Adrià Costa

"Barcelona necessita grans gestors, no polítics"

Daniel Vosseler té clar que els ciutadans ja n'han après de l'efecte Valls: "No crec que torni a tenir èxit un cas així". Foto: Adrià Costa

"A Barcelona som ostatges del sectarisme ideològic"

(Barcelona, 1973) fa 25 anys que exerceix com a advocat i vol fer el salt a la política per disputar l'alcaldia a. Es presenta com el seu antagonista, de fet. No té pèls a la llengua i té clar el seu projecte, centrat en la "gestió" i enfrontat a la política tradicional. Les dues carpetes centrals del seu programa són l'-proposa construir 50.000 habitatges nous per rebaixar la pressió dels lloguers- i la-desplegarà més policia a la capital per acabar amb la delinqüència-. "Barcelona no se'n sortirà si no arregla el problema de l'habitatge i la seguretat", assenyala.El líder del partit Barcelona ets Tu vol ser el candidat "", amb qui assegura que no farà cap pacte, i defensa la necessitat d'un govern de la ciutat que tingui "" més que no pas polítics. El seu projecte promet "" i diu defugir etiquetes ideològiques. Es mostra orgullós, de fet, d'encapçalar un partit que inclou gent de dretes i d'esquerres, independentista i constitucionalista. De tota manera, les seves propostes, que desgrana en aquesta conversa, s'ubiquen en un espai ideològic que xoca frontalment amb l'actual govern municipal.- Per un sentiment de pertinença a la ciutat de Barcelona. M'estimo molt la ciutat. Soc de Gràcia, vaig néixer al Passeig d'Amunt, al costat del camp de l'Europa. Vaig estudiar Dret i faig una advocacia de proximitat des de fa 25 anys. Això m'ha permès parlar amb la gent del barri, conèixer de primera mà les seves problemàtiques i com solucionar-les. Al principi, les coses funcionaven. Vaig portar el primer cas de mòbing immobiliari a Barcelona, l'any 2000. Aleshores ja vaig fer la primera denúncia social i vaig intentar resoldre-ho per la via jurídica, però va ser impossible. Això escapa de qüestions jurídiques, calen reformes des del camp de la política. Ja vaig veure que Barcelona tindria un gravíssim problema d'habitatge i habitatge social. Qualsevol capital europea capdavantera a Europa o al món, entre el 15 i el 20% de l'habitatge és social. Nosaltres estem a l'1,5%, a la cua d'Europa. N'hem de construir tant sí com no. Volem fer 50.000 habitatges nous, dels quals 25.000 han de ser d'habitatge social. Barcelona no se'n sortirà si no arregla el problema de l'habitatge.- Aquest és un projecte nou. El 2019 érem una plataforma ciutadana amb un any de vida. Teníem un projecte engrescador, però portàvem la "L" de novells. L'ordenament jurídic t'imposa la fórmula del partit polític. Ara som un partit, Barcelona ets Tu, pensat per a la ciutat de Barcelona i per construir la "Gran Barcelona".- El que defineix el nostre projecte és el pragmatisme, el realisme, el món real. Apliquem polítiques de gestió. Som el primer partit de gestió de l'Estat i tenim gent independentista, constitucionalista, de dretes i d'esquerres. Hem renunciat a senyals identitàries per centrar-nos en un mandat exclusiu de gestió.- Meritocràcia, igualtat d'oportunitats, polítiques d'esforç, valors, principis d'eficiència que funcionen al món real. Volem impulsar un nou model social i econòmic a l'Ajuntament de Barcelona. És una nova manera d'entendre la política i els serveis públics. Ens movem en l'eix de passió per Barcelona.- Pragmàtic. No ens podem permetre que una llicència trigui 2,6 anys o que la Guàrdia Urbana no pugui posar a disposició judicial un detingut que ha comès un delicte. Hem normalitzat coses que són inversemblants i que ens ha portat als pitjors equilibris socials de la democràcia. Som un partit dissenyat per Barcelona: volem promoure un projecte que situï Barcelona com gran metròpoli de la Unió Europea. Volem que Barcelona sigui el que és Nova York respecte dels Estats Units. La primera fase és Barcelona, després a l'Àrea Metropolitana i després a la regió metropolitana. El repte és situar la gran Barcelona a l'avantguarda de la UE.- No. Barcelona decidirà què vol ser en aquestes eleccions. Si vol seguir en aquesta decadència i desigualtat o vol canviar de model i apostar per allò que ens ha fet grans: emprenedoria, teixit productiu, passió per l'arquitectura, referents en sectors com la medicina... Ara mateix no podem liderar en indústria, però hi ha altres nous sectors, com el blockchain o la biotecnologia. Volem que Barcelona sigui el principal centre de recerca de la UE en medicina, biotecnologia i blockchain. S'ha instal·lat la idea que un euro de l'Ajuntament és un euro de ningú, i no. Hem de recuperar la consciència social. Això no ho paga l'Ajuntament, ho paguem tots. Hi ha una cosa òbvia: la gent vol un canvi a Barcelona. No pot continuar així. I la gent també diu que la política està desconnectada de la societat i no resol els problemes. A la pregunta que em fa: sí, són les eleccions més importants perquè hem de decidir entre populisme i decadència o progrés i gestió.- Sí, és així de clar. Som "anti-Colau". Tenim 5.000 indigents a la ciutat i 60.000 persones apuntades per tenir un habitatge social. L'any 2019, Barcelona va batre el rècord de 200.000 actes delictius. Som la ciutat més insegura d'arreu de l'Estat. Barcelona ha perdut 5.000 empreses, això vol dir que 5.000 consells d'administració s'han deixat de fer a la ciutat. Això afecta hotels, restaurants, taxis, comerços, menys inversió, menys altaveus de força crítica. Hem batut tots els rècords en desequilibri social; no tenim res a compartir amb aquest model de ciutat.- No tenim ni habitatge per als joves, que han de marxar, i la gent gran! Els avis, els pensionistes, els jubilats, si no tenen habitatge en propietat o de renda social, els hem expulsat de Barcelona. És una absoluta prioritat donar cobertura als nostres avis. I el jovent: com volem que els joves visquin a la ciutat si no poden pagar un pis i els sous són de màxima precarietat? No tenim habitatges a Barcelona i és prioritari arreglar aquest problema perquè sinó la ciutat està perduda.- Si fas 50.000 habitatges el preu baixa en picat. Hi ha espai de sobres arreu de Barcelona: hem d'alliberar sol i ser imaginatius.- Li poso un exemple: a l'antiga Clínica Quirón hi havia un hort amb cebes i patates. Després de deu anys, ara que arriben eleccions han començat a construir-hi. Tenim un centenar de solars d'aquesta mena a Barcelona. Al Poblenou també podem edificar. Vull remarcar que la norma urbanística del 30% del sol per habitatge social ha estat un dels majors desastres urbanístics que es recorden en democràcia, perquè s'ha deixat de construir habitatge a Barcelona i ens ha portat a una situació límit. Cap promotor farà una construcció si n'ha de destinar el 30% a l'habitatge social. Hem de fer pisos socials en col·laboració públic-privada i després pisos normals. Això és de primer d'Econòmiques. Cal fer habitatge massiu perquè baixi el preu, i hi ha espai de sobres. A la Zona Franca, a Sants... Però calen facilitats. Les polítiques d'intervencionisme massiu de preus han provocat l'efecte contrari.- Absolutament. És la ciutat amb els índex més alts d'inseguretat de tot l'Estat. Som una de les ciutats més insegures de la UE. El turisme de luxe ha deixat de venir a Barcelona.- Això és catastròfic. El mirall d'això és que tens entre 15 i 20 locals buits al Passeig de Gràcia. No havia passat en els últims 35 anys. Hem maltractat el turisme de luxe, que ja no ve a Barcelona.- Sí, també. És multifactorial. Tenim un projecte que es diu Policia Metropolitana. Volem una policia que tingui competència en seguretat ciutadana, de policia judicial, amb suport complet a nivell institucional, que sigui admirada i respectada pels barcelonins. Que tingui més recursos i actuï en àmbit metropolità. Que combati la delinqüència, que no detingui 60 vegades el mateix delinqüent, perquè hi haurà normes jurídiques que faran que al tercer delicte el delinqüent va a la presó. Ha de ser una policia de proximitat, que conegui els barris i els veïns, i que combati el tsunami delinqüencial tant de dia com de nit. Perquè ens hem oblidat de la nit: volem recuperar la Barcelona romàntica, que permet passejar de nit sense risc. Això ara és inviable. Barcelona avui no té res a oferir.- Barcelona ha fet un efecte crida als col·lectius més residuals i vulnerables de la UE. Fa la sensació que tot s'hi val, a Barcelona. Ho hem vist amb la pandèmia: gent que venia d'altres països per sortir de festa aquí, perquè aquí es permet tot. Això ha passat amb la delinqüència: se'ns han instal·lat una quantitat ingent de màfies que venen a delinquir a la nostra ciutat. Saben la precarietat de recursos que tenim i el poc suport institucional. El bonisme s'ha acabat. Quan agafem el comandament d'aquesta ciutat farem un desplegament de seguretat mai vist. La gent se sentirà seguda de dia i de nit, tots les dies de l'any.- Ens hem convertit amb el botellot de la UE. Jo vull un turisme de qualitat: empresarial, universitari, que vingui gent a fer recerca en tots els àmbits, familiar... No vull aquest turisme de borratxera que ha inundat la ciutat. És gent que ve aquí a alterar la convivència dels nostres veïns. Ens trobem fets insòlits en places i parcs, especialment al districte de Ciutat Vella, que fan que viure allà sigui pràcticament impossible. Però aquí no estem parlant del turisme de qualitat que volem, empresarial, familiar, cultural, universitari... Fins i tot els motxileros! Li explico un cas: fa un any i mig, un noi alemany va venir amb bicicleta a Barcelona. Havia estat per tot el món i no havia tingut cap problema. Es va instal·lar a la Barceloneta i el van apallissar, el van robar, va trigar una hora i mitja a arribar la policia... Tot això ho va explicar a les xarxes socials. Això comença a ser recorrent. Les agressions sexuals també creixen a la ciutat. Com vol que vingui turisme de qualitat? Tot això és un efecte perquè no vingui ningú.- Si traiem el turisme de borratxera i recuperem el turisme empresarial, familiar, que dona valor afegit i permet viure amb normalitat, aleshores Barcelona no té cap problema. Volem turisme, però volem el millor turisme. Quan governem, el turisme de borratxera s'ha acabat, perquè a més és un turisme massiu. Nosaltres volem un turisme cultural, que una persona de París vingui a Barcelona a veure una obra de teatre, després vagi al restaurant i després s'allotgi en els millors hotels del món. Poso d'exemple el Four Seasons! Que havia de ser un dels millors hotels del sud d'Europa a l'edifici del Deutsche Bank i ara s'hi han fet apartaments de Luxe. O el projecte de l'Hermitage, que era un projecte digne de la nostra ciutat i li vam clavar una puntada de peu. Ara tenim una ciutat que no té projecte.- S'ha de regular el que afecta el medi ambient. Quan arriba un creuer a Barcelona ha de parar motors i connectar-se a la xarxa elèctrica. Hi ha tecnologia de sobres per fer-ho. Estic encantat que vinguin creueristes a Barcelona, coneguin la ciutat i consumeixin taxis i restaurants. Cap problema, però contaminació zero. Ara bé, el que més contamina és la incineradora, que la Fiscalia ha imputat diverses persones de l'Ajuntament pels altíssims nivells de contaminació.- La gent no agafa el cotxe per gust, sinó perquè ha de venir a treballar. Plantegem crear dues super plataformes annexades a Rodalies perquè la gent pugui aparcar el cotxe allà i amb un bitllet de baix cost pugui moure's per Barcelona, anar a la feina, tornar a la plataforma, agafar el cotxe i tornar a casa seva. El problema d'ara és que no es pot aparcar. No és difícil d'entendre, això. Funciona en altres països i funciona bé. Hem de donar eines a la gent de l'Àrea Metropolitana per deixar el cotxe i avançar cap a un servei públic que funcioni, sigui segur i eficient. Si som capaços d'articular aquesta solució, a Barcelona deixaran d'entrar 800.000 vehicles i n'entraran 300.000 i quedarà més lliure de cotxe. I les motos: són el vehicle estrella de la nostra ciutat, per això parlo de la Barcelona motera. Si podem fer que siguin elèctriques, millor. Jo vull potenciar els usos i costums.- Soc partidari que tot Barcelona sigui una zona amb baix nivell de contaminació i que els cotxes no contaminin, però també soc partidari d'entendre les economies domèstiques. Si hi ha tecnologia perquè els vehicles no contaminin, si hi ha alternatives per no agafar el cotxe... Barcelona no tindrà cap problema de contaminació. El que no es pot fer és restringir el trànsit de manera impositiva, perquè això és una imposició social. Els barcelonins som ostatges d'un sectarisme ideològic. S'està imposant una determinada ideologia sense donar alternativa. Nosaltres som una alternativa de professionals, gestors, sense polítics. Barcelona necessita grans gestors, no polítics. No és el moment de la política tal com l'hem entès fins ara. Barcelona ha estat devorada per la ideologia i el populisme.- No tenim res a dir de Sandro Rosell. Es presenta? Quin projecte té? Falten onze mesos per les eleccions i qui vulgui ser l'alcalde ha de conèixer bé la ciutat, haver picat pedra durant anys en places i carrers. Això no va d'un barri, sinó de saber què passa a tot arreu, baixar al Raval, baixar a la Barceloneta, també a Gràcia, a Sants, a Horta. Parlar amb els comerciants, amb els veïns... La gent ja n'ha après de l'efecte Valls i no crec que torni a tenir èxit un cas així.- No he vingut a ser regidor, sinó a promoure un projecte per a Barcelona, programàtic i clar. Un nou model de gestió social i econòmica per als barcelonins. Hem vingut a desplegar aquest projecte. No pactarem res amb Ada Colau. Res de res. I si passa, que la gent em denunciï.- Em parla de sigles i d'ideologia, però jo parlo de programa. Modificarem la mobilitat? Deixarem d'atacar el vehicle privat? Farem els 50.000 habitatges? Si és que sí, ens podrem entendre. Si no, m'és igual les sigles que tinguin. Els nostres pilars són l'habitatge i la seguretat, i si no arreglem això no ens en sortirem.

