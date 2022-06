El govern espanyol aprova vacunar tota la població amb la quarta dosi de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

en les vides de tots els ciutadans del planeta, encara que la incidència en la percepció ciutadana sigui menor. Els hospitals segueixen sense buidar-se de casos i ingressos, de molta menys gravetat que en fases pandèmiques anteriors, però les peticions perquè la població se segueixi vacunant es repeteixen des de les autoritats sanitàries de tot el món. L'estat espanyol no n'és una excepció i la ministra de Sanitat,de la vacuna contra la Covid-19.En declaracions en directe al programade La Sexta, la responsable del ministeri de Sanitat ha assegurat que aquesta quarta dosi seràde l'Estat, és a dir, que es deixarà d'inocular exclusivament a la població de risc. Laha establert aquest criteri i ha donat llum verda a què la població es torni a vacunar per combatre les noves variants de coronavirus, especialment les d'òmicron, que comencen a evadir la immunitat.Darias no ha confirmat una data concreta per tornar a cridar la població a vacunar-se per combatre la Covid, però ha obert la porta a què el calendari per a la quarta dosi s'aproximi de cara a la tardor. "El govern d'Espanyaa través de la Unió Europea amb les companyies farmacèutiques", ha afirmat la ministra, per assegurar l'arribada de les dosis necessàries.són els mesos clau perquè s'estableixin i es propaguin noves variants de la Covid-19.​​​​​​

