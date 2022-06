Trànsit activa quatre nous radars de tram a la C-17 i la N-II

Quatre nous radars de tram entraran en funcionament aquest divendres a Catalunya. Seran dos a laem ambdós sentits de circulació; i dos més a latambé en ambdós sentits. En els quatre casos la velocitat màxima permesa serà de 80 quilòmetres per hora.L'objectiu dels nous radars és reduir la velocitat excessiva i també la sinistralitat. Amb aquests nous dispositius, el conjunt de la xarxa viària téL'ampliació de 21,50 quilòmetres equipats amb radars de tram eleva a 194,41 els quilòmetres de la xarxa viària catalana controlats per aquest sistema de velocitat mitjana.A la N-II, es posarà en marxa un radar de tram entre elsen sentit nord. Aquest controlarà la velocitat del carril de la calçada al llarg de 7,504 quilòmetres de longitud. El segon està ubicat en sentit sud entre elsi controlarà també la velocitat del carril de la calçada al llarg d'un tram de 7,481 quilòmetres.Pel que fa a la C-17, es posarà en marxa un cinemòmetre entre elsen sentit Barcelona. Aquest controlarà la velocitat dels dos carrils de la calçada al llarg de 3,264 quilòmetres. L'altre està ubicat en sentit Vic entre elsi controlarà també la velocitat dels dos carrils en un tram de 3,25 quilòmetres.En total, al xarxa viària catalana téincloent els 38 radars de tram. La velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 17,4% dels accidents amb víctimes en carreteres interurbanes el 2021.

