Barcelona instal·la sonòmetres per afrontar la polèmica pel soroll nocturn

Instal·lació dels aparells

Manifestació contra el soroll

L'està instal·lanta les zones tensionades acústicament en. Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, l’actuació s’està realitzant en punts concrets de la ciutat amb l'objectiu de definir quins d’aquests superen els tres decibels. Un cop realitzades les mesures, el consistori dissenyaràper cada localització tenint en compte les seves particularitats. En aquest sentit, Badia ha anunciat que eles començaran a prendre les primeres mesures per reduir les molèsties que pateixen els ciutadans que hi viuen. Precisament aquest dijous hi ha convocada una manifestació de veïns per aquesta problemàtica.El ple de Barcelona va aprovar en el darrer ple del mes de maig una proposició d'ERC que plantejava precisament implementar controls sonomètrics "amb urgència" en zones tensionades en horari nocturn i avaluar mesures per regular les activitats i usos en aquests espais. A partir de la instal·lació dels aparells, Badia ha assenyalat que es podrà monitoritzar l’activitat de les pròximes nits per poderpertinents.Un cop obtingudes les dades, començarà un procediment d'audiència pública al juliol, en el qual s’elaboraran els plans i es parlarà amb els actors implicats. Tot i això, el regidor ha subratllat que aquest estiu s’activarà una primera bateria de mesures "senzilles i ràpides". "Estem parlant d’o avançament dels horaris de neteja", ha detallat.Posteriorment, també podria quedar afectat eltot i que Badia ha recordat que haurà de ser un procés "molt garantista" i que, en tot cas, no serà una mesura "generalitzada". També ha indicat que el pla preveu canvis i que potser una zona que comenci amb unes mesures, pot acabar "amb unes altres".Badia ha lamentat que el soroll esdevé elmés important al que ha de fer front la ciutat. "L’element principal és el, però un 18% de la població troba molèsties vinculades a la nit", ha recordat. "A més, l’agència de salut pública de Barcelona situa en més de 200.000 les persones amb afectacions psicològiques, i unes 60.000 que pateixen trastorn del son", ha afegit.Un dels punts on s'ha instal·lat recentment un sonòmetre és al, a l'alçada del número 61, a la façana i enganxat a un fanal. Màrius Montalbo, col·laborador de l'Ajuntament de Barcelona en la instal·lació dels diferents equips 'd'intempèrie', explica que normalment s'instal·len eno finestres i a quatre o cinc metres del terra perquè sigui "el més representatiu possible" del soroll que perceben els veïns.Els sonòmetres, detalla, mesuren constantment el so i, a través d'una targeta 3G, l'aparell envia les dades a un web. En aquesta pàgina, connecta.bcn.cat, s'hi poden comprovar tots els equips de mesura a l'instant, les ubicacions, les dades i el registre de les darreres hores.Les zones tensionades acústicament en horari nocturn delimitades per l'Ajuntament són: la plaça de George Orwell, el Triangle Lúdic del Poblenou, algunes places de la Vila de Gràcia, la Rambla del Poblenou, la plaça d'Osca i els carrers d'Enric Granados, Joaquín Costa, Almirall Churruca, Rogent, Allada Vermell i Nou de la Rambla.La instal·lació d'aparells i les declaracions d'Eloi Badia coincideixen amb unaa la ciutat. Diverses entitats i moviments s'han citat aquesta tarda al centre de Barcelona per protestar contra el soroll que han de suportar, especialment a la nit. Entre els motius que causen el soroll, segons els veïns, hi ha elsperò també el xivarri provinent de terrasses i de concentracions de gent al carrer i a les places un cop tanquen els locals de restauració.Badia ha defensat que l’ajuntament ha treballat el més ràpid que ha pogut tenint en compte les dificultats de trobar un "encaix jurídic". Un cop trobat, sosté que ja es va avançar en la col·locació de sonòmetres. "L’equip està totalment compromès", ha afirmat, "en els casos que s’hagin d’habilitar procediments d’urgència es farà".

