Incendis

Per Solsonès el 16 de juny de 2022 a les 11:59 1 0

El foc del Solsonès va començar ahir per la tarda i segon sembla no s'hi han desplaçat mitjans aeris fins aquest matí. Sóc consicient que hi havia altres incendis en altres llocs (tots coberts per terra i aire), però el que em sembla increible és que aquí al Solsonès no se n'hi destinés ni un, quan estem parlant d'un potencial d'hectàrees cremades impressionant. Res a veure amb el que pot haver-hi en els altres incendis. Per desgràcia ja tenim experiència de grans incendis en temps passats, però la situació d'abandonament continua present. Al cap i a la fi som una comarca que fem de jardinet a quatre pixanpins i que només tenim importància quan es tracta de venir a buscar bolets i deixar-nos els boscos plens de merda. Una merda que, al cap del temps, el que fa és ajudar a que es propaguin els incendis. Per no parlar de gestió forestal, ajudes a la pagesia, etc. No aprenem res del passat i només obrirem els ulls quan els quatre "senyorets" de ciutat que tallen el bacallà vulguin passejar-se pel seu jardinet de comarques i ho vegin tot cremat. Aleshores obriran els ulls, però com sempre, ja serà tard. Si el foc d'ahir del Solsonès s'hagués produit a Collserola, de debó que algú creu que no s'haurien activat avions fins avui?. Aquí ho deixo.