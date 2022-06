El Govern anuncia que no hi haurà reunió bilateral amb l'Estat al juliol

Incògnites no resoltes

Les relacions entre la Generalitat i la Moncloa continuen en un punt mort. No només no s'ha produït la trobada que el presidentva reclamar aper abordar l'escàndol d'espionatge a dirigents independentistes, sinó que el Govern ha anunciat que no pensa reunir-se amb l'Estat en laque estava prevista per al mes de, ha argumentat la consellera de la Presidència,, que ha assegurat que no es produiran més trobades d'aquestes característiques si no hi ha traspassos i qüestions importants sobre la taula."No volem fer més bilaterals sobre l'estació meteorològica del Turó de l'Home", ha afirmat amb ironia durant una intervenció organitzada pel Fòrum Europa en la qual ha insistit que el Govern no participarà de reunions que siguin una simple fotografia. De fet, a la reunióde divendres el govern català només hi enviarà càrrecs tècnics. I és que, al malestar per la falta de resposta a les demandes pel Catalangate s'hi han sumat les dades de la baixa execució pressupostària per part de l'Estat. "Volem que s'executi el 100% del pressupost de la Generalitat, però també que s'executi el 100% del que pressuposta l'Estat", ha reivindicat.La consellera de la Presidència ha definit com "arrencar un queixal" cada negociació amb l'Estat per un traspàs, un procés que ha considerat "massa lent i burocratitzat" que no contribueix a generar una confiança que ha admès que va saltar pels aires amb el cas d'espionatge. "Les relacionsi molt", ha admès. De fet, ha reconegut que hi ha una crisi oberta que fa que estiguin, quan tot just el nou Govern presidit per Pere Aragonès començava a caminar.Vilagrà ha criticat que el govern de Sánchez s'hagi quedata l'hora d'aturar la repressió contra e moviment independentista i que no hagi volgut "aprofundir prou" en la negociació del conflicte polític a la taula de diàleg pactada. "per afrontar-ho ni ha fet arribar propostes", ha criticat. Tot i això, ha reconegut que estaven en converses sobre assumptes "importants" just quan el Catalangate va irrompre en l'agenda política.La consellera ha recordat que durant la trobada que va mantenir amb el ministreva fer tres peticions: transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició. A dia d'avui, ha afegit, no s'han resolt totes les incògnites sobre qui va ordenar l'espionatge i per què i que això no permet saber si el cessament de la directora del CNI va ser suficient ni si l'espionatge continua en aquests moments.Amb tot, ha assegurat que el Govern manté l'aposta per la via negociada perquè així s'ha reclamat a nivell internacional. De fet, ha considerat que encara s'està en unade la negociació per resoldre el conflicte polític i ha defensat la recuperació de les confiances per poder tornar al terreny dels acords polítics.

