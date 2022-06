El Govern preveu tancar parcs naturals a l'estiu per l'alt risc d'incendis

Dos dies que passen segur, a la història meteo del país. Ahir, 15 de juny, 32 observatoris van arribar als 40 graus. Avui es desboca l'extensió de la calor fins al prelitoral i tot el prepirineu. Demà, pitjor, toquem sostre!! @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/DMKM7z2xMs — MeteoMauri (@MeteoMauri) June 16, 2022

Càmping desallotjat a la franja amb l'Aragó per un incendi a Vall-de-Roures

Primera onada de calor de l'estiu

El Govern preveudurant l'estiu si es manté l'alt risc d'incendis a Catalunya. Així ho ha explicat la conselleria de la Presidència,, que ha definit com a "molt complexa" la situació en plena onada de calor amb diversos incendis actius de forma simultània. En una conferència organitzada pel Fòrum Europa Tribuna Catalunya ha assegurat que en les properes setmanes es desgranarà quin és el pla d'acció i les dotacions, que comptarà amb 5.000 efectius, 1.200 mitjans terrestres i una quarantena d'aeris.Aquest dijous és la segona jornada dei Catalunya encara té actiusque cremen simultàniament a diferents punts del país. La comarca lleidatana de la, amb el focus al poble de, és la més afectada, ja que l'incendi forestal que, per ara, crema zones de conreu i de bosc i continua actiu, tédels Bombers de la Generalitat treballant-hi, afecta 500 hectàrees i en podrien cremar fins a 20.000. Poc després de les cinc de la tarda d'aquest dimarts s'ha avisat d'un nou incendi també a la Noguera, en aquest cas al nucli urbà detambé a Artesa de Segre, que ja està controlat.El segon gran incendi afecta el terme municipal dea la Terra Alta, i ja ha cremat unes 300 hectàrees. La situació en aquest punt és diferent, ja que els Bombers, que han treballat a la zona durant tota la nit amb 53 dotacions terrestres, han aconseguit perimetrar el foc i no s'espera que creixi la superfície cremada.Diversos incendis també afecten edesprés que aquesta tarda s'hi hagi viscut un episodi de tempestes i llamps en plena onada de calor. El més important és el de Castellar de la Ribera, al Solsonès, on dos focs han cremat 300 hectàrees.La simultaneïtat dels focs en diversos punts del país ha obligat a activar el: tots els efectius dels Bombers han de presentar-se als seus parcs sempre que hi hagi vehicles per treballar. Per altra banda,ha activat el Pla, destinat a incendis forestal, en el grau d'emergència 1.Aquest dijous es tornen a esperara les zones afectades que poden vorejar els 40 graus i vent lleuger que podrien dificultar les tasques d'extinció.Al sud de Catalunya hi ha actiu un altre incendi, a la, al Priorat, on ha cremat vegetació en una zona propera a Scala Dei. Hi han treballat cinc dotacions terrestres, ja que els Bombers asseguren que no representa cap perill i l'han donat per controlat a les 17.30 h.Eltambé s'ha vist afectat aquest dimecres a la tarda per un incendi forestal a, on els bombers treballen des de poc abans de les 5 de la tarda. Segons ha informat el cos, les flames estan situades en unde la zona de Santa Justa, prop de Bosch. Que el camp estigués segat ha agilitzat les tasques d'extinció de l'incendi. D'altra banda, a l'altre extrem del país, a l'un incendi de menor mesura ha cremat aproximadament una hectàrea de vegetació al municipi de. Els Bombers l'han donat perpoc abans de les sis de la tarda.Un incendi forestal s'ha declarat al municipi de, a la franja amb l'Aragó. Ha obligat al'l ide la localitat. L'Aragó ha activat el nivell 1 del pla especial d'emergències per incendis forestals, que correspon a una situació d'emergència extraordinària que pot afectar greument massa forestal o poblacions, segons l'executiu aragonès.Una calor insuportable segueix arrasant tot Catalunya des de l'inici d'aquesta setmana. La previsió inicial era que a partir de dimecres els termòmetres començarien a baixar, encara que les xifres de temperatura es mantindrien a l'alça en comparació en altres anys. Doncs no. Les altes, arribant a certes zones del país a una xifra de 40 graus o superior.A més, el conseller d'Interior,, ha presentat aquest dimecres la campanya forestal per aquest estiu , i l'ha qualificada de molt complicada per la sequera i la calor. Elena ha avisat que serà una temporada dura i sostinguda en el temps, "portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però alhora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema", tot recordant que "".

