Més de la meitat dels economistes catalans esperen poc dels fons europeus

Més de la meitat dels economistes catalans qüestionen l'efectivitat delsen l'economia catalana. Així ho assenyala l'de Primavera de 2022 que aquest dijous ha presentat el. El degà,, i el responsable tècnic de l'estudi,, n'han explicat les dades més destacades. Es dona el cas que l'escepticisme sobre els fons no és nova. Una enquesta similar de l'any passat mostrava la desconfiança pel que fa a la gestió dels Next Generation.Elcreu que l'arribada dels fons europeus repercutirà poc, un 71,3% posa en dubte que hi hagi uni el 78% està convençut que es produiran endarreriments en els fons que afebliran les perspectives econòmiques i que, a més, serandel previst.Pel que fa a la confiança en l'evolució de l'economia, una altra dada del sondeig fet pel CEC,respecte de l'hivern passat passant del 5,12 al 5,01 per a l'economia catalana, i d'un 5,15 es passa a un 4,95 pel que fa a l'economia espanyola. Entre les principals preocupacions dels experts hi ha l'increment dels preus del gas, el petroli i els carburants, el cost que suposa la inflació i els costos de producció i el dèficit fiscal de l'Estat.En canvi, a l'hora de fer unarespecte l'escenari de l'any passat,És una percepció ponderada, ja que un 37,2% pensa que ha empitjorat. Les dades eren més optimistes a l'hivern i és que han passat moltes coses, en bona part pel preu de l'energia i pels efectes de la guerra a Ucraïna, que pocs analistes preveien.Precisament aquest dimecres, el CEC va acollir una taula rodona sobre els fons europeus . El secretari general d'Indústria i Pimes del govern espanyol,, va assegurar que l'impacte dels Next Generation es faria sentir a partir de finals d'any i va destacar el seu component transformador, que es plasmaria en sectors com l'automoció elèctrica i l'aposta per l'hidrogen verd.Com a aspecte destacat i positiu, es detecta una. Prop del 60% dels enquestats asseguren que la temporada serà bona i un sector important, el 30,4%, dona per fet que serà "excel·lent". L'enquesta ha estat contestada per uns 900 economistes

