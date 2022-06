Un jutge ordena suspendre els concerts de Patum o escurçar-los fins a la una de la matinada

El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha emès unaque ordenaprogramats a la Plaça Cim d'Estela entre dijous, divendres i dissabte de Corpus. Tanmateix, obre la porta a celebrar-los si s'escurcen com a màxim fins aamb un limitador acústic deLa decisió es pren després que, la residència de gent gran situada a la plaça Cim d'Estela, hagi demanat la mesura cautelaríssima de suspendre les barraques de Patum atenint-se aque aconsellava un canvi d'ubicació pels "perjudicis" que podrien provocar les emissions sonores.A banda, hi ha un informe encarregat pel propi Ajuntament a l'empresaque també desaconsella situar els concerts a la plaça Cim d'Estela per l'elevada emissió sonora que s'emet contra la façana de la residència, de. La llei estableix un màxim de 80.La regidoria de Patum i la de Joventut han explicat aque la sentència els ha arribat a mitja tarda i que, des de llavors, "estan treballant per trobar solucions".És la primera vegada a la història que l'Ajuntament de Berga organitza unes barraques de Patum amb actuacions de. Entre els més sonats, destaca Brams, Smoking Souls, Doctor Prats o la Fúmiga, entre altres. Concretament, la programació preveia espectacles musicals dijous, de les 21.30 hores a les 4.15 hores; divendres, de les 22 hores a les 4.15 hores, i dissabte, de les 21.30 hores a les 5.45 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor