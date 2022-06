Milers de persones salten a l'uníson en la sortida del passacarrers de Patum

🎥 Després de dos salts a la plaça de Sant Pere, els gegants inicien el passacarrers direcció el barri vell de #Berga. Durant el recorregut faran 23 salts en honor a les autoritats locals.https://t.co/IHCQb5dtQd pic.twitter.com/N4eaI8BRhT — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 15, 2022

🎥 Impressionant el primer salt de Gegants del passacarrers de Patum de dimecres al vespre



Hi participen el Tabal, les Maces, les Guites i la parella vella de Gegantshttps://t.co/IHCQb5dtQd pic.twitter.com/JxIdBEhxZU — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 15, 2022

El passacarrers de dimecres al vespre ha donat el tret de sortida puntual, a les 8 del vespre amb el repic deli l'esclat dels fuets de lesi les. Després, s'ha viscut un dels moments més apoteòsics de la tarda amb l'esperat ball de la parella de Gegants Vells, seguit per milers de berguedans que saltaven a l'uníson del compàs de la música. Les comparses han abandonat la plaça de Sant Pere després de dos salts i han enfilat els carrers del barri vell per iniciar la passada, que farà 23 salts en honor a les autoritats locals.El passacarrers acabarà ben entrada, amb els Tirabols a la plaça Sant Joan, la pujada pel carrer Major al so d'"Ella s'ho pensa" i els Tirabols a Sant Pere. Aquest és un dels actes més concorreguts i especials de la Patum, juntament amb la Patum Completa.A continuació,del passacarrers d'aquest dimecres al vespre.

