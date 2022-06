Albert Sastregener del restaurant Bo.Tic de Corçà s'emporta el Premi Nacional de Gastronomia 2022

Elde Corçà (Baix Empordà),, ha guanyat elEs tracta de la vintena edició d'aquests guardons que s'han entregat aquest dimecres a la nit en un sopar al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès).A part de Sastregener, aquest 2022 també han reconegut ladel restaurant el(Alta Ribagorça) amb el, del restaurant Windsor de Barcelona, ha estat distingit amb el. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia també ha premiat a laper la seva última pel·lículai la importància dels cultius i de la gent que hi treballa.L'Acadèmia Catalana de la Gastronomia ha entregat aquest dimecres a la nit els Premis Nacionals de Gastronomia d'aquest 2022. Ho ha fet en una gala que s'ha desenvolupat al llarg d'un sopar ade Vilablareix (Gironès). Aquest any, l'acadèmia ha celebrat la XXa edició d'aquests guardons dos anys després que la pandèmia obligués a cancel·lar el sopar de gala. I el retorn ha estat més especial que mai perquè ha anat a càrrec dels germans Roca en un àpat a l'espai que destinen els gironins als esdeveniments.L'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha volgut donar el Premi Especial d'aquest any a la directora. L'acadèmia gastronòmica ha guardonat la també guanyadora de l'Ós d'Or del Festival de Berlín per la pel·lícula Alcarràs. Els membres de l'acadèmia han remarcat que amb aquesta pel·lícula, Simón

