Junqueras reivindica «aliances» amb la societat civil per assumir la gestió de les infraestructures

En plena polèmica pel dèficit d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya i la desinversió en carreteres i la xarxa ferroviària, el president d'ERC,, ha reclamat la construccióentre les institucions i la societat civil per assumir "tota la responsabilitat" en infraestructures. Ho ha dit durant el discurs de cloenda del lliurament de guardons que fa cada any la, que aquest 2022 celebra el seu 25è aniversari.Segons Junqueras, Catalunya ésde fer-se càrrec de les grans infraestructures del país. Tot i que no ha explicitat a quines es referia, en els darrers dies s'ha situat en el focus l'AP-7 pel gran volum de trànsit que genera cues des de que es van aixecar els peatges, la gestió de les Rodalies o el Quart Cinturó per connectar els vallesos, un debat que ha revifat perquè el govern espanyol va anunciar la setmana passada un acord per traspassar l'obra que la Generalitat denuncia que és inexistent. Just avui, en el terreny de les infraestructures que competen la Generalitat, el Govern ha anunciat que reprèn les obres de ladesprés de més d'una dècada aturades.Durant el mateix acte, Junqueras ha defensat també l'obra del conselleral capdavant d'Educació amb accions com la universalització del P2, la reducció de ràtios o l'"aposta decidida" per la Formació Professional. "Hem de formar joves exigents", ha dit el dirigent republicà, que ha vinculat un major temps a l'escola amb una major igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, ha subratllat el paper que també tenen els mitjans de comunicació tot citant el filòsof Umberto Eco, de qui ha recordat que preocupava l'impacte que tenia el món de la televisió. "Ha fet molt de bé comparat amb els mals que es deriven de les xarxes socials. Necessitem produir continguts i ciutadans capaços d'interpretar continguts", ha defensat.La Fundació Irla ha lliurat el premi Memorial Francesc Macià alper "la defensa d'un periodisme rigorós en català". En la modalitat individual, s’ha premiat el filòleg, escriptor i políticper la seva tasca de divulgació de la història cultural i literària de Mallorca. El Memorial Lluís Companys ha estat perpresident de la Fundació Trinijove, en la categoria individual, i per alen la categoria d'entitats.

