El dia a la vall d’, a la comarca de la Noguera, ha estat dels més calorosos que es recorden a meitats del mes de juny. La xafogor ha estat intensa i els termòmetres han fregat els 40 graus, però el sol s’ha vist amb poca intensitat, atenuat per l’enorme massa de fum de l’incendi de bosc que s’ha declarat poc després del migdia al municipi dei que sembla que s’ha bifurcat en un segon focus al nucli decobrint de plom la tarda noguerenca.El camí cap a Artesa per la carretera C-26 és una via cap a la negror divisada ja abans d’arribar a, localitat ubicada en un turó des d’on s'observen els dos focs actius. Les flames han obligat els Bombers a desplegar més de 60 dotacions, que es coordinen des d’un punt de control muntat expressament per a l’ocasió en una de les esplanades properes al pavelló municipal.-i algun curiós que passeja per la zona- han estat els testimonis de l’avanç de les flames, algunes de les quals han agafat alçada suficient com per veure’s a quilòmetres de distància. Una cresta de foc ha desafiat en diversos moments elsi aeris que han treballat amb intensitat per intentar frenar aquest incendi que afecta 250 hectàrees i que no deixa, de moment, fer una previsió sobre control i extinció atès que el vent ha canviat i afavoreix la propagació de les flames. "No serà aviat", ha explicat aun dels bombers de l’operatiu que ha aconseguit començar a aturar el cap de l’incendi actiu entre Baldomar i el municipi de la Clua, on s’ha recomanat confinament dels veïns i on algun d’ells han marxat durant la tarda."Un amic meu que viu allà ha marxat per por", explica a aquest diari, una de les poques artesenques que es mira des del carrer la situació entre la curiositat del desplegament dels serveis d’emergència, el desassossec pel foc, i el tràfec d’avions i camions, i l’esperança d’una pluja propera en vista dels núvols de l’horitzó. "No són núvols, és fum", assegura, un veí de la localitat que ha intercedit en la conversa per esvair els desitjos d’una extinció natural."Ja seria collonut que avui que hi ha foc es posés a ploure quan no ho ha fet durant mig any", assegura l’home, que opina que aquest incendi es podia preveure per la sequera dels encontorns provocada per la manca d’aigua dels darrers mesos. "Els pagesos saben bé com n’està de sec el territori", apunta. "Pitjor no podia començar la campanya d’incendis forestals", ha indicat.En aquest sentit, aquest mateix dimecres s'han presentat a l'aeroport de Sabadell part dels efectius aeris que ajudaran a combatre els incendis durant la temporada d'estiu. Fins al mes de juny, ja s'han registrat 285 incendis forestals i s'han crematde bosc, la xifra més alta des de 2012.Així, la campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d'Agents Rurals, ha explicat el conseller d'Interior,. Ha avisat que serà una temporada dura i sostinguda en el temps: "Portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però a l'hora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema". I recorda: "Venim d'un hivern sec, que ve d'un altre sec".

