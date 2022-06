Dani Alves s'acomiada del Barça: «Tant de bo els que es queden facin història»

s'acomiada (per segon cop) del. El club ha comunicat aquest dimecres al defensa brasiler que no formarà part de la plantilla per la pròxima temporada. "Estimats culers, ara sí, ha arribat el nostre comiat", ha anunciat Alves a través d'Instagram. El jugador va tornar el gener passat després de vuit anys fora del club."Van intentar acomiadar-me però no ho van aconseguir; no podeu imaginar el resistent i resilient que soc", ha assegurat Alves precisament fent referència al seu retorn al club blaugrana. Ara, com ha explicat, els camins se separen i la història l'escriuran uns altres. El jugador creu que el futbol i la vida van ser agraïts amb ell, donant-li una nova oportunitat per dir adeu alEn la publicació, Alves ha agraït a tothom qui està "darrere dels focus": "Gràcies", en referència també a l'equip tècnic de, que li van donar l'oportunitat de tornar a vestir una samarreta "tan meravellosa". "Tant de bo no trobin a faltar les meves bogeries i la meva felicitat diària", ha assegurat.Alves també desitja el millor pel futur del Barça, esperant que els jugadors i equip tècnic que es queda "canviïn la història d'aquest gran club": "Ho desitjo de tot cor". En total, Alves ha guanyat amb el Barça 23 títols, entre els quals hi ha dos, uni "un gran llibre d'or escrit". Sense cap mena de dubte, un dels millors, sinó el millor lateral dret de la història blaugrana.

