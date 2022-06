Els Bombers, desbordats per diversos incendis al Solsonès, Pallars i Alt Urgell

🔴 Dos incendis actius a Castellar de la Ribera, al Solsonès, que afecten aproximadament 50 hectàrees https://t.co/gRoOuETKjn pic.twitter.com/JCB3NmGUpD — NacióDigital (@naciodigital) June 15, 2022

Diversosafecten eldesprés que aquesta tarda s'hi hagi viscut un episodi deen plena. Segons han comunicat els Bombers, els efectius treballen al municipi de, on el foc s'ha declarat poc després de les sis de la tarda i, per ara, està estabilitzat.També hi ha dos incendis actius a(Solsonès), un al sud que afecta 40 hectàrees i un altre al nord que n'implica unes 14. Hi hatreballant-hi. L’incendi va en descendent i en algun punt ja ha travessat la carretera que travessa la zona.El quart incendi ha entrat a les 19.22 h i és a, al paratge d’Ogern. Hi ha dues dotacions dels Bombers treballant-hi. El darrer avís ha entrat a les 19.28 h. Es tracta d’un altre llamp caigut en una zona rocosa a(Pallars Jussà). També hi ha dues dotacions treballant-hi.El delegat del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran,, ha informat que els Bombers estan "desbordats" i han optat per desplaçar alguns efectius que estan treballant a l'incendi d'Artesa de Segre cap a la zona, on el foc comença a agafar força.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor