Desallotjat un càmping per un incendi forestal a Vall-de-roures

Un incendi que s’ha declarat esta dimecres a la tarda aa la franja de l'Aragó, obligat a desallotjar uncom a mesura preventiva, on hi havia allotjats, que han estat traslladats alL'actuació s'ha dut a terme al voltant de les 16 hores, després que dues hores abans es desallotgés també l’municipal. El foc ha obligat a activar en nivell 1 elper Incendis Forestals de la Comunitat Autònoma d’Aragó (PROCINFO), per situació d’emergència extraordinària que pot afectar greument massa forestal o poblacions, segons l'executiu aragonès.A la zona hi treballen diverses unitats dels Bombers de Castelló, amb tres helicòpters, tres dotacions terrestres i tres autobombes, a més de la BRIF.

