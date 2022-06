Alerta per calor a tot Catalunya: la majoria de comarques, en risc màxim

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per onada de calor ⚠



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor

➡ Grau de perill màx. 6/6 pic.twitter.com/iwF1ucfc5R — Meteocat (@meteocat) June 15, 2022

La calor no afluixa. Al contrari; els termòmetres s'enfilen cada vegada més. Tot i que la previsió inicial era que a partir de dimecres les temperatures començarien a baixar,, quan se superaran els 40 graus en diverses zones del país.L'última actualització del Servei Meteorològic de Catalunya per al divendres és contundent: ni una sola comarca queda fora deA les comarques gironines, el perill és moderat. Algunes zones més tenen una alerta de perill alt i, la gran majoria, estan en vermell: perill màxim.Les primeres previsions assenyalaven dimecres com el punt d'inflexió per a la caiguda de les temperatures, encara que fossin altes respecte a anys anteriors. Ara per ara, aquestes previsions han quedat esmicolades i s'espera que l'onada de calor arribi, com a mínim, fins divendres.Les recomanacions de les autoritats són clares: cal seguir les indicacions per combatre la calor en les hores de màximes temperatures i en les persones de més risc.incentiva una campanya de conscienciació per cuidar la salut dels ciutadans en aquesta situació.

