Un incendi a Corbera d'Ebre ja afecta almenys 50 hectàrees

🔴 Una trentena de dotacions dels Bombers treballa per extingir l'incendi a Corbera d'Ebre, mentre que el foc danya un parc eòlic i obliga a tallar carreteres https://t.co/27CQ01cWRv pic.twitter.com/iSz8ant6I8 — NacióDigital (@naciodigital) June 15, 2022

que afecta el terme municipal dea la Terra Alta,unes, segons les estimacions dels. Elshan rebut l'avís a les 14.53 hores i hi treballenEls efectius combaten les flames a ladel municipi. Segons han apuntat els Bombers, el flanc dret i el cap de l'incendi avancen i s'estan desplegant estratègies per ancorar les flames i evitar que s'acostin a la carretera TV-7331, que comunica amb la Fatarella, a la mateixa comarca. El foc ja ha afectat uni ha obligat a tallar la carretera que connecta la Fatarella amb Vilalba dels Arcs. El vent i les altes temperatures dificulten les tasques d'extinció., ha explicat en declaracions aque els camps de conreu que hi ha en un barranc estan ajudant a evitar que les flames es propaguen amb més rapidesa, si bé van cap a la cresta. També ha afegit que hi ha hagut algunadede laque hi ha escampades pel terme municipal.

