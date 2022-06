«El ventre del mar», el retorn del millor Agustí Vilaronga

Fitxa tècnica



Direcció: Agustí Villaronga

Guió: Alessandro Baricco, Agustí Villaronga

Direcció de fotografia: Josep M. Civit Blai Tomàs

Estrena: juny 2021

Durada: 76 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català

Intèrprets: Roger Casamajor, Marc Bonnin

On veure El ventre del mar en el marc del Cicle Gaudí?

Alella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 28 de juny, 19.00)

Arenys de Munt: El Centre (dissabte 4 de juny, 18.00)

Avinyó: El Catalunya (diumenge 19 de juny, 18.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 22 de juny, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 19 de juny, 18.00)

Barcelona-Poblenou: Teatre Casino l'Aliança del Poblenou (dijous 16 de juny, 19.00)

Berga: Teatre Patronat Casal Parroquial (dijous 9 de juny, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 17 de juny, 20.00)

Calaf: Casino de Calaf (divendres 24 de juny, 21.00)

Calella: Auditori Can Saleta (dijous 23 de juny, 21.00)

Capellades: La Lliga (divendres 17 de juny, 19.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 16 de juny, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 19 de juny, 18.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 17 de juny, 20.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 17 de juny, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 17 de juny, 19.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 21 de juny, 19.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 16 de juny, 20.00)

La Palma de Cervelló: Teatre de l'Aliança Palmarenca (divendres 17 de juny, 22.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 26 de juny, 19.00)

Martorell: Auditori Joan Cererols (divendres 17 de juny, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 10 de juny, 19.00)

Mataró: Foment Mataroní (dijous 30 de juny, 20.15)

Molins de Rei: Teatre la Peni (dissabte 18 de juny, 19.00)

Montornès: Espai Cultural Montbarri (diumenge 19 de juny, 18.00)

Navarcles: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas (divendres 1 de juliol, 21.30)

Òrrius: Sala Teatre (diumenge 19 de juny, 18.00)

Palau Solità i Plegamans: Teatre de la Vila (diumenge 19 de juny, 19.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 17 de juny, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dissabte 25 de juny, 20.15)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (dijous 9 de juny, 19.30)

Sant Andreu de Llavaneres: Sala Teatre del Casal (diumenge 19 de juny, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 28 de juny, 19.30)

Sant Fruitós de Bages: Teatre Casal Cultural (diumenge 26 de juny, 18.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 16 de juny, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Pista (dissabte 25 de juny, 22.30)

Sant Vicenç de Castellet: Teatre el Coro (diumenge 19 de juny, 19.30)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (diumenge 19 de juny, 19.00)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 12 de juny, 18.00)

Sentmenat: Teatre del Coro (dissabte 10 de juny, 20:00)

Sitges: Cinema Prado (dijous 16 de juny, 20.30)

Taradell: Can Costa Centre Cultural (dijous 30 de juny, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 16 de juny, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 16 de juny, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 12 de juny, 19.00)

Vilafranca del Penedès: Espai Cultural Forum Berger (diumenge 19 de juny, 18.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 10 de juny, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 16 de juny, 19.30)



Anglès: sala polivalent de l'U d'Octubre (divendres 17 de juny, 20.00)

Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (dissabte 4 de juny, 20.00)

Begur: Casino Cultural (divendres 17 de juny, 19.00)

Blanes: Teatre de Blanes (dijous 16 de juny, 20.00)

Cadaqués: Art i Joia (divendres 21 d'octubre, 19.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 19 de juny, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 18 de juny, 20.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 10 de juny, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 26 de juny, 18.00)

Maçanet de la Selva: Teatre la Societat (diumenge 26 de juny, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 30 de juny, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 18 de juny, 19.00)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 30 de juny, 20.15)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 17 de juny, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 11 de juny, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 19 de juny, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (diumenge 19 de juny, 19.00)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 1 de juliol, 20.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 17 de juny, 21.00)

Bellver de Cerdanya: sala del teatre del Centre Cívic Escoles Velles (diumenge 19 de juny, 18.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 26 de juny, 18.00)

La Fuliola: sala d'actes de l'Ajuntament (diumenge 26 de juny, 18.00)

La Guingueta d'Àneu: Sala lo Ventador (dissabte 18 de juny, 19.00)

La Granadella: Centre Cívic 1 d'octubre (diumenge 19 de juny, 18.00)

La Pobla de Segur: Molí de l'Oli (dijous 30 de juny, 21.30)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 24 de juny, 20.30)

Puigverd de Lleida: sala de la Llar Social (diumenge 26 de juny, 19.30)

Sant Llorenç de Morunys: Teatre Municipal (diumenge 26 de juny, 18.00)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 19 de juny, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dimecres 22 de de juny, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 18 de juny, 19.00)

Ascó: Casal Municipal (divendres 17 de juny, 22.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 18 de juny, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 12 de juny, 18.00)

Gandesa: Cinema Coliseum (diumenge 12 de juny, 18.00)

L'Espluga de Francolí: sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí (diumenge 19 de juny, 18.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 16 de juny, 20.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (divendres 10 de juny, 19.00)

La Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 16 de juny, 20.00)

La Selva del Camp: Castell del Paborda (dissabte 18 de juny, 19.00)

Llorenç del Penedès: la Cumprativa (dissabte 25 de juny, 21.30)

Passanant i Beltall: sala de plens de Passanant (dissabte 25 de juny, 17.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 17 de juny, 19.30)

Tarragona: Auditori de la Diputació (dijous 30 de juny, 19.00)

Tortosa: sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 16 de juny, 19.00)

Vilallonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 18 de juny, 21.30)

Vila-rodona: Casal de Vila-rodona (diumenge 19 de juny, 18.45)



Nova proposta del, el circuit estable de. Aquest juny és el torn d' El ventre del mar , del prestigiós Agustí Vilaronga. Roger Casamajor i Marc Bonnin protagonitzen el film del director i guionista de Pa negre i una trentena més de films que, gràcies a l', es pot tornar a veure a un centenar de localitats del país La darrera pel·lícula d’és un exercici intimista de cinema de gran càrrega emocional. El director mallorquí va aconseguir el reconeixement internacional, aconseguint el guardó principal deli la majoria de premis del. I és que Villaronga ens endinsa en aquesta història basada en els textos d'Alessandro Baricco sobre l’enfonsament del vaixell militar francès Alliance, a les costes del Senegal., un dels artistes de capçalera del panorama cinematogràfic català, protagonitza aquesta dramàtica història de supervivència en plena mar.La condició humana en una situació límit és la principal línia d’exploració d’aquesta història, amb una fotografia excel·lent i un muntatge de categoria, que recorda el Villaronga en més bona forma. Des de, el director de Palma només havia destacat amb Incerta glòria. Ara, amb aquesta pel·lícula que eltorna als cinemes, situa l’espectador en un escenari totalment diferent de la seva filmografia i l’obliga a ser partícip d’un relat de superació de caràcter pràcticament experimental.Ambmolt presents en la composició cinematogràfica dels diferents plans, escenaris i diàlegs, El ventre del mar és una experiència intensa i única, amb un valor afegit per la seva originalitat a l’hora d’explicar una història basada en fets reals.Òscar Kapoya, Mumi Diallo i Armando Buika són els tres altres membres d’aquest repartiment íntim, en el que Villaronga explora altres elements com el, l’esclavisme de l’època i l’ànima humana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor