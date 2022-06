Rècord de temperatures a Catalunya: es registren més de 40 graus en diversos punts del país

Incendis i calor sufocant a Catalunya. El país afronta una jornada molt complicada arreu del territori, amb diversos focs declarats a les zones de la, on treballen desenes de dotacions dels Bombers de la Generalitat. En aquest escenari, el país afronta un rècord d'altes temperatures per aquestes dates de juny . Termòmetres de diverses zones de CatalunyaSegons les dades del, fins a les 16h de la tarda d'aquest dimecres, diversos punts de Catalunya ja han arribat a trencar la barrera:. La previsió inicial era que a partir de dimecres els termòmetres començarien a baixar, encara que les xifres de temperatura es mantindrien a l'alça en comparació en altres anys. Això ha quedat superat per les previsions meteorològiques de primera hora del matí.El que serien xifres màximes per a un dia de juny normal, han estat les mínimes per aquest dimecres, que ha començat a primera del matí amb els termòmetres pels núvols. Zones com Sort han marcat fins a 20º i Barcelona, per exemple, ha marcat 27º a primera hora del matí.. La nit de dimarts a dimecres ha estat completament tòrrida, una situació que es pot repetir en les pròximes hores. Els termòmetres poden arribar a trencar, encara més, tots els rècords.

