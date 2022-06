Catalunya, dia 1 de la campanya forestal: sis incendis simultanis

Càmping desallotjat a la franja amb l'Aragó per un incendi a Vall-de-Roures

Primera onada de calor de l'estiu

Primer dia del i Catalunya ja té actiusque cremen simultàniament a diferents punts del país. La comarca lleidatana de la, amb el focus al poble de, és la més afectada, ja que l'incendi forestal que, per ara, crema zones de conreu i de bosc, té activesdels Bombers de la Generalitat. Poc després de les cinc de la tarda s'ha avisat d'un nou incendi també a la Noguera, en aquest cas al nucli urbà detambé a Artesa de Segre. Els Bombers el donen per perimetrat.Al sud de Catalunya hi ha actius dos incendis. El primer, a la, al Priorat, crema vegetació en una zona propera a Scala Dei. Per ara, hi ha actives cinc dotacions terrestres, ja que els Bombers asseguren que no representa cap perill i el donen per controlat a les 17.30 h. El que sí que preocupa és a la Terra Alta, concretament aon crema des de poc abans de les tres de la tarda un altre incendi forestal en què ja treballen almenys 29 dotacions dels Bombers.Els efectius concentren la seva activitat al flanc dret i al cap de l'incendi per ancorar les flames i evitar que s'acostin a la carretera que connecta amb la. Per ara, els Bombers han informat que les flames han afectat uni han obligat a tallar la carretera que comunica Vilalba dels Arcs amb la Fatarella.Eltambé s'ha vist afectat aquest dimecres a la tarda per un incendi forestal a, on els bombers treballen des de poc abans de les 5 de la tarda. Segons ha informat el cos, les flames estan situades en unde la zona de Santa Justa, prop de Bosch. Alhora, celebren que el camp ja està segat, cosa que els hi hauria de facilitar la feina.D'altra banda, a l'altre extrem del país, a l'un incendi de menor mesura ha cremat aproximadament una hectàrea de vegetació al municipi de. Els Bombers l'han donat perpoc abans de les sis de la tarda.Un incendi forestal s'ha declarat al municipi de, a la franja amb l'Aragó. Ha obligat al'l ide la localitat. L'Aragó ha activat el nivell 1 del pla especial d'emergències per incendis forestals, que correspon a una situació d'emergència extraordinària que pot afectar greument massa forestal o poblacions, segons l'executiu aragonès.Una calor insuportable segueix arrasant tot Catalunya des de l'inici d'aquesta setmana. La previsió inicial era que a partir de dimecres els termòmetres començarien a baixar, encara que les xifres de temperatura es mantindrien a l'alça en comparació en altres anys. Doncs no. Les altes, arribant a certes zones del país a una xifra de 40 graus o superior. Segons les dades del Meteocat, fins les 16h de la tarda d'aquest dimecres, diversos punts de Catalunya ja han arribat a trencar la barrera: Vinebre (42,6º), Ascó (42º), el Masroig (41,9º), Pantà de Riba-roja (41,6º), Torroja del Priorat (41,6º), Aldover (41,5º), Seròs (41,4º), Pantà de Siurana (41,3º), Benissanet (41,3º) i Albesa (41º).A més, el conseller d'Interior,, ha presentat aquest dimecres la campanya forestal per aquest estiu , i l'ha qualificada de molt complicada per la sequera i la calor. Elena ha avisat que serà una temporada dura i sostinguda en el temps, "portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però alhora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema", tot recordant que "".

