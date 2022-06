L'OMS investiga si la verola del mico es transmet sexualment

Lasegueix preocupant les autoritats sanitàries d'arreu del món, amb el coronavirus encara voltant per tot el territori del planeta.ha avançat que segueixen estudiant el virus i han informat que analitzaran la seva transmissió a través d'una altra perspectiva:. I és que la responsable de la verola del mico a Europa per part de l'OMS, Catherine Smallwood, ha assegurat que estudiaran aquest vessant de la verola del micro després que es trobésde pacients a Itàlia.Una mostra analitzada d'un pacient suggeria que el virus trobat al seu semen era capaç d'infectar una altra persona i replicar-se.de la verola del mico, cal prioritzar la més freqüent: per contacte directe i proper. Hem de conscienciar sobre com es transmet el virus principalment, i és a través del contacte directe i proper, incloent-hi les activitats sexuals. No obstant això, no hem de descuidar les altres formes, menys probables i no tan freqüents", ha apuntat Andrea Ammon, directora del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties.És una malaltia viral molt poc freqüent. Ara per ara no es considera "particularment contagiosa" entre les persones.La transmissió entre humans és "limitada", apunten els investigadors. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "en els casos inicials, la infecció es produeix per contacte directe amb la sang, els líquids corporals o les lesions de la pell o mucoses d’animals infectats". Això no obstant, es pot produir una transmissió secundària o de persona a persona per vies respiratòries o contacte de fluids.L'OMS apunta que majoritàriament es presenta amb febre, mal de cap intens, dolors lumbars i musculars, adenopaties, inflamació als ganglis, i erupcions en mans i cara similars a les de la varicel·la.Per ara, no hi ha tractaments ni vacunes específiques per combatre-la. Tot i que en alguns casos pot empitjorar, la majoria de persones es recuperen setmanes després de contagiar-se.

