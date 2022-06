Catalunya afronta una campanya forestal molt complicada per la sequera i la calor

FOTOS Presentació de la campanya forestal 2022 Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Més de 2.700 serveis en sis mesos

Una demostració duta a terme a l'aeroport de Sabadell. foto: Juanma Peláez

Boscos estressats

Les altesde les últimes setmanes i ladurant els mesos d'hivern i primavera auguren als serveis d'emergències una de lesdels darrers anys. Aquest dimecres al migdia s'han presentat a l'aeroport de Sabadell part dels efectius aeris que ajudaran a combatre els incendis durant la temporada d'estiu. Fins al mes de juny, ja s'han registrati s'han cremat 607 hectàrees de bosc, la xifra més alta des de 2012.Així doncs, la campanya d'enguany disposarà de més deaixí com unsdel cos d'Agents Rurals, ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Ha avisat que serài sostinguda en el temps, "portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però a l'hora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema", tot recordant que "venim d'un hivern sec, que ve d'un altre sec".En aquest sentit, ha apuntat, assenyalant-les com una de les zones de més risc que es declari un incendi. I per això, ha remarcat la, en marxa des de fa una vintena de dies.Des de l'1 de gener i fins el 12 de juny, els Bombers han treballatuna xifra més elevada que l'any passat durant el mateix període, i és que eli també supera els, i els de. Aquest 2022, tal com ha avançat Elena, s'ha declarat, "la majoria resolts de forma molt ràpida gràcies a la col·laboració ciutadana i els dispositius d'extinció i d'emergències".A més, aquests dies s'està fent unad'entre 5 i 10 hectàrees a d'entre 10 i 50, fruit de les elevades temperatures i la sequera. El titular d'Interior ha posat l'accent en la població i perquèque suposa l'acció de l'home en els entorns boscosos.El cap de Bombers, David Borrell, ha advertit "que mai" i això suposa que en cas que hi apareguin flames "poden tenir un". Això ve donat per l'increment de la massa forestal i, que fa que la mitjana de temperatures sigui més elevat que en anys anteriors. Per aquest motiu, els Bombers s'han hagut d'com, entre d'altres, "de caràcter defensiu, no anant a buscar l'incendi i de vegades esperant-lo".

