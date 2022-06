Almenys 55 dotacions de Bombers treballen en un incendi forestal a Artesa de Segre

#Bomberscat hi som amb 55 dotacions 9 de les quals aèries #MAERhttps://t.co/CvaRGZUxmI — Bombers (@bomberscat) June 15, 2022

Fins adels, nou de les quals aèries, treballen aquest dimecres en un incendi al nucli de, a, a la comarca lleidatana de la Noguera. El foc ha cremat per ara 17 hectàrees.Protecció Civil ha demanat a la població de la, que està propera a l’incendi, que tanqui portes i finestres a causa de la direcció delL’avís del foc ha arribat a les 13.11 hores, cremant bosc i conreu. S’ha recomanat a les, però la població de Baldomar no corre perill.Elstreballen amb aigua al flanc dret i s'ha demanat maquinària pesant per treballar l'esquerre. També es llauraran els camps per intentar alentir l'avenç de les flames. El plaha quedat activat en estat d'alerta arran d'aquest incendi forestal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor