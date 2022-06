L'Aragó remourà «terra i mar» per impedir una candidatura en solitari de Catalunya als Jocs

El govern de l'ha amenaçat amb "remoure terra i mar" per denunciar on faci falta una possible candidatura per unsimpulsada en solitari per la. Així ho ha afirmat la consellera de la Presidència de l'executiu aragonès,, després del consell de govern d'Aragó en resposta a les declaracions de la consellera Laura Vilagrà . Pérez ha dit que les seves paraules aquest dimecres donen a entendre que el "projecte conjunt de país" per fer unes olimpíades d'hivern està liquidat i ha afegit que si això passa, és per la "intransigència" de Catalunya a l'hora d'acceptar una candidatura igualitària. Pérez també ha dit que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) encara no els ha respost res en relació a la seva proposta de candidatura per lots.Malgrat segueixen esperant una resposta del COE, Pérez ha assenyalat que Vilagrà ja hael projecte de candidatura conjunta En aquest sentit, ha remarcat que la proposta de l'Aragó és "justa i equilibrada" i que a més respon al compromís que va adquirir el COE i el govern espanyol amb la comunitat autònoma. Pérez ha afegit que la proposta dels lots, ésperquè deixa escollir entre opcions. Per això, s'ha mostrat ferma en seguir defensant aquesta posició, independentment del que digui la consellera Vilagrà, de qui ha dit que no saben si parla per ella, però que en qualsevol cas, el COE, encara no s'ha dirigit cap a l'executiu aragonès.

Per tot plegat, Pérez ha assegurat que una candidatura catalana en solitari és "absolutament inacceptable" perquè consideren que és un projecte de país, que "identifiqui l'Estat en la seva totalitat" i un projecte de la Generalitat no respondria a això. En qualsevol cas, Pérez ha amenaçat que si acaba passant això, Aragó anirà a "tot arreu on sigui possible" per denunciar aquesta situació i ha afegit que seguiran lluitant pel projecte que han presentat i que els aragonesos "esperen amb il·lusió".

