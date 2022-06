Així serà la final d'«Eufòria»: sorpreses, tria de cançons, participació...

Què aconseguirà el guanyador d'Eufòria?

Els concursants d'Eufòria al plató abans de començar una gala Foto: TV3

Final de curs als instituts i escoles de Catalunya, i, la revelació de la temporada a TV3. El concurs musical arriba a la seva fi després de setmanes de gales, cançons i un fenomen de masses arreu del país en el seguiment dels 16 joves que han participat en la primera edició. Ara, només en queden tres: el, que optaran a convertir-se en els guanyadors aquest divendres a la nit. La cadena pública catalana prepara un gran programa per tancar la temporada, on hi haurà una forta participació del públic i cert secretisme en la tria de les cançons dels tres finalistes.La final serà així:. Laserà protagonitzada pel Triquell, la Mariona i la Núria. Tots trien les cançons amb què actuaran i serà el públic qui votarà -com en les cerimònies anteriors- qui és el millor. El concursant menys votat quedarà fora de la final i de la següent ronda. Laserà pràcticament similar a la primera, però amb certs matisos que la convertiran en una fase diferent i serà on es decidirà, de manera definitiva, el guanyador de la primera temporada d'Eufòria.Els dos que hagin sobreviscut a la Ronda 1 concursaran per convertir-se en campió. Ara bé, la persona eliminada anteriorment també actuarà: ho farà, però, a tall d'exhibició.: la direcció del programa (i els coachs) hauran escollit les cançons que es cantaran en l'última ronda del concurs. Sense cap mena de diferència, tornarà aqui ha estat el millor i, per tant, aconsegueix ser el guanyador.Eufòria amagaràque es desconeixeran fins que els espectadors no estiguin asseguts per gaudir divendres de l'últim programa. Hi haurà diverses actuacions en mig del programa. La-per ara-, peròque el grupparticiparà en la realització de l'última edició. Finalment, hi haurà una actuació grupal, de tots els 16 concursants d'Eufòria.Fins l'últim minut del programa de divendres no es podrà saber qui ha estat el guanyador d'Eufòria. La primera edició del concurs musical d'èxit garanteixa qui quedi primer: signarà un contracte discogràfic per enregistrar un disc; farà la cançó de l'estiu al costat de-presentador del programa amb- i participarà en el disc deEl programa, però, no s'atura: hi haurà dos concerts al juliol. Les entrades de la primera actuació, que serà el 16 de juliol a les 21 hores, estan exhaurides, i durant les primeres 24 hores se'n van vendre gairebé 13.000.Malgrat que es va ampliar l'aforament, la demanda és tan gran que s'ha hagut de trobar aquesta segona data. Serà el mateix cap de setmana:a les 17.30 hores. Les entrades per a aquest segon esdeveniment, que també serà al Palau Sant Jordi, es posen a la venda aquest mateix divendres a la nit.

