​Endesa mostra als Agents Rurals els dispositius per reduir l'electrocució d'ocells

ha ofert aquest dimecres a la seu de la seva seu deuna jornada tècnica de formació alsper mostrar al cos lesi les mesures adoptades per la companyia perDes de fa anys, Endesa adapta suports i instal·la dispositius en línies de mitjana tensió d'arreu del país amb l'objectiu de preservar l'avifauna, especialment les espècies protegides i amenaçades. En aquest sentit, la companyia preveu actuar en. Aquestes actuacions s'emmarquen en el conveni que Endesa va signar l'estiu passat amb la Generalitat per reduir el risc d'electrocució i col·lisió d'ocells a la xarxa.La instal·lació d'aquestes sistemes de protecció als suports de la xarxa permet reduir el risc d'electrocució i col·lisió per a l'avifauna i, a la vegada, millora la qualitat del servei als clients de la companyia, ja queper l'impacte d'ocells. Així, efectius del cos d'Agents Rurals d'arreu del país han pogut conèixer (aquest dimarts i altres ho van fer en una altra jornada de formació que es va fer l'1 de juny) de primera mà aquests dispositius i mesures que implanta Endesa a les instal·lacions que l'empresa té al barri dels Magraners de Lleida. També hi han participat tècnics del Departament d'Acció Climàtica.La companyia ha presentat les noves tecnologies que ha incorporat, amb, que no provoquen, per exemple, danys a les instal·lacions. Des d'Endesa han apuntat que els materials que s'utilitzaven fa anys no tenen res a veure amb els actuals i, a més, les normatives ara són més exigents en aquets sentit. Així mateix, la voluntat d'Endesa és adaptar els suports mitjançant treballs en tensió, és a dir, sense interrompre el servei elèctric als clients.Una de les tasques que porten a terme els Agents Rurals és inspeccionar les línies elèctriques. En aquest sentit, el cos està detectant sovint electrocucions d'ocells, especialmentcom ara elsi també de, segons ha explicat, sotsinspector de l'àrea regional de Lleida dels Agents Rurals. "Valorem positivament aquesta jornada perquè ens permet millorar protocols i procediments i estar en contacte amb les empreses elèctriques i, a més, podem observar 'in situ' tots els tipus de suports per evitar l'electrocució d'ocells", ha afirmat.Durant l'any 2021, Endesa va fer adaptacions estructurals as que podien representar un perill per als ocells arreu de Catalunya, la majoria () a la demarcació de Lleida.Aquestes actuacions s'emmarquen en el conveni que la companyia va signar l'agost del 2020 amb la Generalitat que té per objectiu protegir l'avifauna. Les actuacions prioritzen aquells suports que poden suposar un major risc.En el marc d'aquest conveni, Endesa preveu actuar en 1.700 suports de la xarxa de diferents punts del país durant el període comprès entre 2020 i 2024, segons ha explicat, responsable de la unitat territorial d'Endesa Distribució a Lleida.

