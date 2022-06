Netflix estrenarà un reality basat en el «Juego del Calamar»

¿Quieres jugar a un juego? El reality de #ElJuegoDelCalamar VA A PASAR. pic.twitter.com/B6Jz9C9ZKT — Netflix España (@NetflixES) June 14, 2022

. És per això que la plataforma està intentant allargar-ne l’èxit tant com pot. A banda de tenir una segona temporada, ara s’ha anunciat que també hi haurà un reality basat en aquesta producció coreana. Segons ha explicat Netflix, hi participaran, igual que a la sèrie, els quals hauran de superar diverses proves per endur-se un premi deLa plataforma ha obert un web per a tothom qui s’hi vulgui apuntar: Squidgamecasting.com .Busquen participants d’arreu del món i l’únic requisit és ser major d’edat i saber parlar anglès. El reality es gravaràAra per ara, no se sap quin seguit de proves es realitzaran ni si tindran cap relació amb les que es poden veure en la ficció coreana. Tots els seguidors de la sèrie saben que la majoria d'elles són perilloses a l'hora de dur-les a terme i mortals si. En aquest sentit, els espectadors poden estar tranquils.

