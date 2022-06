Un derivat de «carn» fa la guitza als estudiants en l'examen de català a la selectivitat

El dimecres deha començat, com és habitual, amb l'examen de. "El presumpte culpable va cometre l’assassinat amb traïdoria i ____": aquesta frase s'havia de completar amb una paraula derivada del substantiu "carn". I aquesta pregunta ha fet la guitza als estudiants, tal com s'ha pogut veure a les xarxes socials.El dubte girava, doncs, enter l'ús d'"" o "". Quina és l'opció correcta? Segons el full de correccions d'aquesta prova, totes dues opcions són correctes i, per tant, era unaque es podria considerar "trampa" donada l'ambigüitat que generava entre els estudiants.En la part, els estudiants han hagut d'escollir entre respondre preguntes relacionades amb un fragment del llibre Vuit narradors actuals de Jaume Cabré o bé un text publicat a la secció Emprenem del diari Ara titulat "Avatars humans per portar a terme assajos clínics".En la part, els estudiants han hagut de fer unaamb preguntes d', formes, preguntes relacionades amb

