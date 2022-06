Berga i la Patum «tornen a la vida» després de dos anys

🎥 Són les 12 del migdia de dimecres de Corpus i Berga dona el tret de sortida a la Patum 2022. Embogiment absolut dels milers de persones que omplen a vessar la plaça de Sant Pere de #Berga https://t.co/mJfhoLVugD pic.twitter.com/J1KAXbrW7u — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 15, 2022

"L'inici d'una nova etapa de la festa"

A les 12 en punt del migdia i després del toc de campanes de l'església Santa Eulàlia, la ciutat deha donat el tret de sortida a l'esperada. El repic deli la sortida de les dues parelles dedels baixos de l'Ajuntament ha anunciat l'inici del passacarrers d'aquest dimecres al migdia, que recorrerà els principals carrers del barri vell de la ciutat per donar la benvinguda alsMilers de patumaires han omplert la plaça Cremada per a sumar-se a la passada, submergits en un ambient d'embogiment i il·lusió absoluta que desemboca després de més de. D'aquesta manera, "Berga torna a la vida", ha expressat l'alcaldeAra sí, ja és una realitat, Berga celebra la, que s'allargarà des d'aquest dimecres fins al diumenge, 19 de juny. La ciutat desprèn eufòria i entusiasme, tal com ho demostren els primers salts dels més petits a Sant Pere amb la sortida dels Gegants. Com ja és habitual, les escoles han tancat portes una estona abans de les 12 del migdia perquè els joves patumaires poguessin donar la benvinguda a la festa.Aquest primer acte ha estatmalgrat les altes temperatures que afecten la ciutat de Berga, i que s'allargaran els 5 dies de la festa . Al 8 del vespre, s'espera encara més gent amb la sortida del passacarrers de la nit, que s'allargarà fins ben entrada la matinada.La Patum que comença aquest dimecres ho fa, que van en la línia d'iniciar una nova etapa de la festa: "Volem que la Patum sigui un pol d'atracció cultural, turístic i econòmic", ha declarat la regidora Valverde. Enguany, el Corpus compta amb el pressupost més elevat de la història, situant-se en els 445.000 euros.

El Tabaler esperant el toc de les 12 del migdia de l'església de Santa Eulàlia. Foto: Joan Obiols

L'amenaça d'una onada de calor

També s'han impulsat diverses ofertes culturals que allarguen la festa durant tot l'any . S'han programat concerts amb grups músicals de renom d'arreu dels Països Catalans entre dijous, divendres i dissabte. S'han augmentat els efectius policials amb 400 agents dels Mossos . S'ha incorporat un espai reservat per a gastronomia local a la fira del Vall. S'ha reforçat la campanya contra el sexisme "Vull la nit!" i s'han obert a sorteig els salts de les Maces de Lluïment.La Patum afronta l'amenaça d'una onada de calor que afectarà de ple els. El passacarrers d'aquest dimecres el migdia ha transcorregut sota un sol de justícia que ha fet elevar el termòmetre fins als. De fet, aquest ha estat un dels principals temes de conversa entre els patumaires: "Ens morirem de calor", comentava un jove en el transcurs de la passada pel casc antic. Les petites ombres que feien les cases de l'entorn de la plaça de Sant Pere han estat les zones més buscades per viure el passacarrers. També ho ha estat la font de les escales de la Berruga, que no ha deixat de rebre visitants en tot el migdia.A mesura que avancin les hores s'espera que els valors baixin, però tot apunta que s'arribarà a les 8 del vespre amb un ambient superior als 30°C. Pels pròxims dies, la calorada anirà en augment, fregant elsdurant divendres.En aquest sentit, l'alcaldeha demanat "prudència i corresponsabilitat" durant la Patum de Lluïment de dijous i divendres, que coincidirà amb les hores més càlides del dia. Des d'aquest dimecres fins divendres es mantindrà actiu l'avís de perill molt alt per calor al Berguedà. El cap de setmana podria donar una petita treva a aquests valors extrems, però continuarà fent una calor superior per l'època.

