El túnel del tram central de la L9 del metro estarà acabat l'any 2027

Les obres del tram central de la, que ha de connectaramb, s’han reprès dimecres després de més d'una dècada aturades. La tuneladora s’ha tornat a activar per perforar el subsòl entre les estacions de, el tram de poc més de quatre quilòmetres que encara quedava pendent de construir. Segons el Govern, la previsió és que l'estiu del 2023 hagi arribat a, i que de cara el desembre del 2024 hagi fet tot el recorregut fins Lesseps. La Generalitat invertirà 926 milions d'euros en aquest tram i preveu que les obres del túnel finalitzin el 2027.Segons el vicepresident del Govern,, aquests treballs són "l'obra" a Catalunya. L'anunci l'ha fet en un acte conjunt amb la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz i el secretari general de la conselleria, Ricard Font.En concret, la tuneladora ha de perforar el tram entre la futura estació dei l'estació de Lesseps a una velocitat de set metres per dia, un tram que està previst que al 2023 arribi a Mandri i que estigui fet del tot al desembre del 2024. A partir d'aquest moment, el Govern es dona un termini d'entre dos i tres anys per fer la resta de treballs, que inclou la construcció de la llosa intermèdia entre Maragall i Campus Nord i la construcció d'pendents en aquest tram.Puigneró ha emmarcat l'obra en la vocació dela mobilitat a Catalunya. De fet, la Generalitat calcula que, un cop acabades les obres, es restaran més de 8.100 vehicles al dia, que equivalen a 5.100 tones anuals de diòxid de carboni. També ha argumentat que el projecte representa la política de ladel transport públic i que facilitarà que s'acosti l'aeroport del Prat i l'estació de l'AVE de la Sagrera -també pendent de finalitzar- als ciutadans dels Vallesos.Sanz, per la seva banda, ha subratllat que les obres de la L9 són "importants, esperades i necessàries" i que serveixen per començar a "amb Barcelona". "Ens hagués agradat que no haguéssim arribat a 15 anys de retards, aturades i sobrecostos", ha lamentat tot demanant un sobreesforç en l'execució d'obres. També ha celebrat que aquesta línia de metro permetràdels ciutadans que arriben a la capital des de l'àrea metropolitana.

