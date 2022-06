La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () ha confirmat aquest dimecres els canvis a la graella de. Tres presentadores seran les encarregades de conduir la programació de dia de la cadena:Després de confirmar l'adeu deal capdavant d'Els Matins -se'n va a Washington com a corresponsal-, la televisió ha anunciat que Oltra serà el seu relleu. La periodista torna al programa que ja va presentar entre el 2011 i el 2016. També en la franja matinal, el Tot es mou canvia d'horari però no de presentadora, que seguirà sent Helena Garcia Melero.Els canvis s'estenen al Planta Baixa, que passarà a la tarda i serà presentat per Agnès Marquès, que torna a la televisió després del pas per RAC1., que deixa el programa, dirigir à un nou espai els dissabtes a la nit , en el forat que deixarà el

