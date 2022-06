Aprovaries l'examen de català de la selectivitat?

El segon dia de selectivitat ha arrancat, com és habitual, amb la prova de llengua i literatura catalana puntual a les nou del matí. Els estudiants han hagut d'escollir entre respondre preguntes relacionades amb un fragment del llibrede Jaume Cabré o bé un text publicat a la secció Emprenem del diari Ara titulat "Avatars humans per portar a terme assajos clínics".En la, els estudiants han hagut de fer una reflexió lingüística amb preguntes d'anàlisi sintàctica, formes verbals, fonètica, preguntes relacionades amb sintaxi, ortografia i gramàtica. Ha estat en aquesta part de l'examen que s'han trobat amb una de les qüestions més polèmiques a la xarxa: l'adjectiu que es deriva del substantiu "carn" els ha fet la guitza.Els alumnes catalans ja han fet l'examen i esperen treure'n un bon resultat que els faciliti el camí cap a la. Però i tu, realment aprovaries l'examen de selectivitat ded'aquest any?

