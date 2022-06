Els Mossos detenen un metge a Tortosa per gravar un pacient mentre li feia la revisió mèdica

Agents delsde la comissaria de(Baix Ebre) van detenir el passat 10 del juny un metge, de, com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual i descobriment i revelació de secrets.Els fets van ocórrer durant el matí del mateix dia 10 quan els agents van ser requerits per adreçar-se a unde Tortosa donat que un pacient havia sorprès el metgeamb un telèfon mòbil. La víctima va explicar que havia anat al consultori per passar una, juntament amb altres companys de feina.Durant el transcurs de l’exploració, es va adonar que el metge li realitzavaen la zona genital i tenia el seu terminal mòbil amb la càmera en funcionament enfocant-li les seves parts íntimes. Davant aquests fets, es va iniciar unaentre metge i pacient, i aquest últim va agafar elal facultatiu per a posteriorment lliurar-lo als Mossos.Lapendent del buidatge dels dispositius electrònics de l’arrestat per tal de comprovarhan estat víctimes d'aquesta pràctica. El detingut va quedardesprés de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant el jutjat competent quan així sigui requerit.

