Rafa Nadal i Xisca Perelló esperen el seu primer fill

Una de les parelles més estables i conegudes del panorama esportiu espanyol,, esperen el seu primer fill. Segons ha avançat la revista sensacionalista ¡Hola!, el tenista manacorí deserà pare després d'aconseguir una sonada victòria a Roland Garros.Diversos mitjans van apuntar l'estat de salut de Perelló durant el torneig francès, destacant que podia existir alguna espècie de problema o un possible embaràs. Després de diverses setmanes de rumors i especulacions, ¡Hola! assegura aquest dimecres en portada queamb Rafael Nadal Parera.Ara per ara no hi ha cap confirmació oficial per part de la parella, però tot apunta al fet que la situació en un futur és la del primer fill de Nadal i Perelló. La revista sensacionalista ha revelat diverses imatges de tots dos de vacances en el seu iot, en un merescut descans després del gran esforç que va patir el manacorí durant el Roland Garros.

