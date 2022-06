Moltes gangues d'apartaments turístics són (sovint) una estafa: així les pots identificar

La història es repeteix. Arriba l'estiu i les famílies o grups d'amics busquen trobar un bondurant les seves vacances. És possible trobar-ne a preus baixos i de bona qualitat, el que es coneix com una, però sovint són una. I trobar-se amb un d'aquests enganys no és agradable, i menys quan ja s'ha arribat al lloc de destí.L'(OCU) avisa recurrentment sobre aquesta pràctica que cada cop és més habitual, sobretot després que els ciutadans hagin decidit fer un canvi en els seus hàbits a l'hora d'escollir l'allotjament on estaran durant les seves vacances. I els estafadors hoi, després,Les tècniques que utilitzen són habituals:. Des de l'OCU recomanen seri prendrea l'hora de reservar l'apartament d'estiu: des de comparar preus i condicions fins a comunicar-se amb el propietari mitjançant la plataforma de lloguer i, sobretot,de les gangues més evidents.L'organització de consumidors, però, va més enllà i avisa que tot i que el risc més gran està associat amb allotjaments que en realitat no existeixen, hi ha un alt percentatge que, tot i correspondre's amb una casa real, "de reserva que ofereixen als anuncis". L'OCU demana-ho als agents policials.

