L'onada de calor continua amb temperatures rècord i més xafogor sufocant

(1/3) Avui la temperatura mínima ha estat entre lleugerament i moderadament més alta a gran part del país. En general, la massa d'aire càlid i els núvols han afavorit aquest ascens. A més, la mínima ha estat tòrrida a l'EMA de Barcelona - el Raval, amb 26 °C. pic.twitter.com/GQlSPn2nTB — Meteocat (@meteocat) June 15, 2022

Fins quan durarà l'onada de calor?

Unasegueix arrasant tot Catalunya des de l'inici d'aquesta setmana. La previsió inicial era que a partir de dimecres els termòmetres començarien a baixar, encara que les xifres de temperatura es mantindrien a l'alça en comparació en altres anys. Doncs no., arribant a certes zones del país a una xifra de 40 graus o superior.Tot i que les zones de la costa no patiran aquest augment dels termòmetres -ho notaran a través de la humitat-, a partir de la serralada Litoral es poden trencar els llindars dels rècords anteriors en els pròxims dies. Per exemple, ahir es van enregistrar e. Va ser a, al Pallars Jussà.Les zones més calentes del país seran les de Ponent, bona part de la Catalunya Central i les comarques gironines. Un indicador notori han estat les temperatures que ha enregistrat el país aquest dimecresel que serien xifres màximes per a un dia de juny normal, han estat les mínimes per al dia d'avui. Zones com Sort han marcat fins a 20º i Barcelona, per exemple, ha marcat 27º a primera hora del matí.d'altes temperatures, risc d'incendi i cops de calorAquest escenari ha fet que, a fins a onze comarques de tot el país: el Bages, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Els avisos estan activats, per ara, en aquestes zones dimecres i dijous. L'alerta pot estendre's a altres comarques en les pròximes hores, donada la situació de la previsió meteorològica.Les primeres previsions assenyalaven dimecres com el punt d'inflexió per a la caiguda de les temperatures, encara que fossin altes respecte anys anteriors. Ara per ara, aquestes previsions han quedat esmicolades i s'espera que l'onada de calor arribi, com a mínim, en aquestes condicions fins divendres. Les zones més afectades, les de l'interior,tant dijous com el mateix divendres, i els termòmetres seguiran marcant altes xifres durant el cap de setmana.Les recomanacions de les administracions són clares: cal seguir les indicacions per combatre la calor en les hores de màximes temperatures i en les persones de més risc.incentiva una campanya de conscienciació per cuidar la salut dels ciutadans en aquesta situació.que es pot crear al domicili i en certes habitacions: obrir les finestres per ventilar és un gest imprescindible per alleugerir l'ambient. Si es pot fer, a primera hora del matí, quan les temperatures solen ser més baixes. Un cop avanci el matí, cal fer-ho a l'inrevés: intentar aïllar totes les sales del sol i evitar que la calor entri al domicili. Entre persianes, bones finestres que aconsegueixen tancar bé i els toldos solucionen de manera efectiva que penetrin els raigs de sol.

