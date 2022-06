La Generalitat reclama el rescat parcial de la C-32 sud per disminuir el trànsit a l'AP-7

El conseller d'Interior,, ha assegurat aquest dimecres que una possible manera de reduir el trànsit a l'AP-7 seria el "rescat parcial" de la C-32 sud, que acostuma a anar "buida" mentre l'altra autopista circula plena. "El que estem plantejant és una cosa bastant més modesta del que ha passat a", ha remarcat el conseller, que ha defensat lacom a mesura per disminuir els accidents. "Vull fer un avís: estem parlant de disminuir i gestionar les retencions, que sempre hi seran quan hi ha acumulació de vehicles en un moment puntual. El que és inacceptable és que. Cada dia hi ha tants quilòmetres de cua com en un diumenge, de manera que les mesures són per minimitzar aquesta situació", ha apuntat Elena. Què ha fallat des de l'aixecament dels peatges? "És una infraestructura de l'Estat, se sabia quan acabava la concessió i hi ha hagut una falta de planificació notabilíssima", ha ressaltat a Catalunya Ràdio.Pel que fa als camions, el Govern no es planteja "prohibir-los del tot", perquè és una "activitat econòmica" i. "S'ha de saber, dia a dia, com evolucionen les mesures. Al final, és un equilibri dinàmic. Si hi haguessin mesures màgiques, seria fantàstic", ha ironitzat Elena. De moment, això sí, l'executiu sí que planteja canvis per acabar amb el col·lapse de les últimes setmanes.Les mesures per mitigar el trànsit i els accidents són aquestes , amb la demanda que sigui l'Estat qui el consolidi abans de Sant Joan; restriccions en la circulació de camions, que no podran anar per l'AP-7 en cap de setmana ni podran superar els 80 quilòmetres per hora, a banda de no poder anar per cap altre carril que no sigui el de la dreta; i la implantació d'un sistema de velocitat variable que afectarà lai la. Elena també ha insistit en la necessitat de limitar la velocitat global a l'AP-7 per tal que es mogui entre els 100 i els 110 quilòmetres per hora per evitar accident. El 55% dels accidents, de fet, són per encalç.En tot cas, el problema va més enllà de què està passant aquests dies a l'autopista, com va denunciar ahir el conseller d'Interior. "Ens hem trobat amb dècades de deixadesa", va apuntar Elena, en referència a com es va fer la retirada dels peatges de l'AP-7 -la titularitat és estatal- i als. Per això, va posar la inversió en Rodalies com a prioritària per disminuir el trànsit a les autopistes catalanes, on l'afluència -és el cas de l'AP-7- ha crescut un 40% des que no hi ha les barreres . Entre les mesures de la Generalitat també hi ha la d'un sistema perquè hi hagi més freqüència de grues a l'hora de retirar vehicles accidentats. La gran prova de foc arribarà d'aquí a una setmana, amb el primersense cap restricció de mobilitat i de reunió vigent derivada de la pandèmia, ja de retirada.Com va passar en la dècada anterior al procés, sectors empresarials estan mobilitzats davant la sensació consolidada deen infraestructures. En aquest sentit, Foment del Treball -immersa ja en el procés electoral per revalidar els càrrecs, ambal capdavant- reclama que es posi en marxa una agència per controlar les inversions i esquivar la "presa de pèl" de l'Estat . "És una autèntica vergonya", va ressaltar el dirigent patronal en referència als incompliments constants, que tampoc es poden explicar -ha dit- per la pandèmia, com ha suggerit en reiterades ocasions el govern espanyol. Tampoc donen per perduda, pactada l'agost de l'any passat però que va decaure només un mes després.Aquell projecte generava dubtes a ERC -Aragonès sempre va situarcom a ecosistema a preservar a l'hora de fer qualsevol obra -, però comptava amb el suport de Junts i del PSC, que en el debat de política general van impulsar una proposta a favor de recuperar el projecte. Els socialistes malden aquests dies per contrarestar la sensació de deixadesa envers Catalunya, i també intenten posar l'accent en lesque latéUn total de, segons dades que va explicar aquest dimarts el. De fet, assenyalen que l'execució de les inversions de les empreses de la Generalitat en infraestructures del 2018 al 2020 són d'un 50,3% i que la davallada de les inversions ha estat d'un 60% respecte fa deu anys.

